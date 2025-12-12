Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:00 AM IST

    ‘പാ​ടൂ, നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ’ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഗാ​ന മ​ത്സ​രം; ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    • ഡിസംബർ 16ന്​ ​സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​സ്​​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​വ​രം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും
    • വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് എം.​ജി​യോ​ടൊ​പ്പം വേ​ദി പ​ങ്കി​ടാ​ൻ സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം
    ‘പാ​ടൂ, നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ’ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഗാ​ന മ​ത്സ​രം; ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ദ​മ്മാം: ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​ദ​മ്മാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ സം​ഗീ​ത നി​ശ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ക്കാ​നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നു​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള ‘പാ​ടൂ, നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ’ സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ങ്’ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ധാ​രാ​ളം എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 16 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 16 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​സ്​​റ്റു​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​െൻറ​യും ഫൈ​ന​ലി​െൻറ​യും തീ​യ​തി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​റി​യി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​നൊ​പ്പം വേ​ദി പ​ങ്കി​ടാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ സം​ഗീ​ത​വും നൃ​ത്ത​വും ഹാ​സ്യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റും സം​ഘ​വും ദ​മ്മാം സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ​്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ രാ​വൊ​രു​ക്കും.

    പ്ര​മു​ഖ ന​ടി പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്ത്, ന​ട​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക്, ഡാ​ൻ​സ​ർ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഗാ​യി​ക​മാ​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ​ൻ, ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ലി​ബി​ൻ സ്​​ക​റി​യ, ഗോ​കു​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, സി​ദ്ദി​ഖ് റോ​ഷ​ൻ, അ​വ​താ​ര​ക​ൻ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും വ​ലി​യൊ​രു നി​ര ത​ന്നെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ദൃ​ശ്യ ശ്രാ​വ്യ അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ഴു​ത​ട​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഷീ​ദ് ഉ​മ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ടി​ക്ക​റ്റി​നും +966 559280320, +966504507422 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം

