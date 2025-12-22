Begin typing your search above and press return to search.
    ‘പാ​ടൂ... നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ’ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഗാ​ന​മ​ത്സ​രം

    • സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഇ​ന്ന്, ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം ഡി​സം. 25ന്​
    • വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് എം.​ജി​യോ​ടൊ​പ്പം വേ​ദി പ​ങ്കി​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം
    ‘പാ​ടൂ... നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ’ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഗാ​ന​മ​ത്സ​രം
    ദ​മ്മാം: ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​ദ​മ്മാം സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘പാ​ടൂ... നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ’ സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രാ​യ 10 പേ​ർ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു.

    എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച പാ​ട്ടി​ന്റെ പ​ല്ല​വി​യും അ​നു​പ​ല്ല​വി​യും പാ​ടി അ​യ​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ഗാ​യ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​പ്പം ര​ണ്ടു മി​നി​റ്റി​ൽ താ​ഴെ ഒ​രു സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്​ ഗാ​നം കൂ​ടി ആ​ല​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര നി​ബ​ന്ധ​ന. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ മി​ക​ച്ച​നി​ല​യി​ലു​ള്ള ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഫ​ലം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച (ഡി​സം. 22) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും അ​ഞ്ചു​പേ​ർ വീ​തം ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. അ​വ​രു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. വി​ദ​ഗ്ധ​ര​ട​ങ്ങി​യ പാ​ന​ലി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ പാ​ടി കേ​ൾ​പ്പി​ക്ക​ണം. സ്ഥ​ല​വും സ​മ​യ​വും പി​ന്നീ​ട് അ​റി​യി​ക്കും.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​നൊ​പ്പം വേ​ദി പ​ങ്കി​ടാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ സം​ഗീ​ത​വും നൃ​ത്ത​വും ഹാ​സ്യ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റും സം​ഘ​വും ദ​മ്മാം സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ രാ​വൊ​രു​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ ന​ടി പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്ത്, ന​ട​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക്, ഡാ​ൻ​സ​ർ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ​ൻ, ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, ഗോ​കു​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, മി​മി​ക്രി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ, അ​വ​താ​ര​ക​ൻ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്​ എ​ന്നി​വ​രും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള: ടി​ക്ക​റ്റ്​ വി​ൽ​പ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ട്രി​പ്പ) എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് എ​ല്ലാ​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട്​ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ര​ഞ്ജു രാ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​ർ ഷി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ദൃ​ശ്യ​ശ്രാ​വ്യ അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ഴു​ത​ട​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഷീ​ദ് ഉ​മ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ഴ​യോ ത​ണു​പ്പോ ഏ​ൽ​ക്കാ​ത്ത മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ഏ​ത് ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​രി​പാ​ടി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ടി​ക്ക​റ്റി​നും +966 55 928 0320, +966 50 450 7422 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

