    4 Dec 2025 8:39 AM IST
    4 Dec 2025 8:39 AM IST

    വെ​ള്ളി​ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ച​രി​ത്ര ന​ഗ​രി​യി​ൽ; ജി​ദ്ദ റെ​ഡ് സീ ​ഫി​ലിം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ന് ഇ​ന്ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​രും

    • ബ്രി​ട്ട​ീഷ്-​യ​മ​നി സി​നി​മ ‘ജ​യ​ന്റ്​’ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ചി​ത്രം
    • ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം ഐ​ശ്വ​ര്യ റാ​യ് ബ​ച്ച​​ന്റെ സം​വാ​ദം ഇ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന്
    വെ​ള്ളി​ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ച​രി​ത്ര ന​ഗ​രി​യി​ൽ; ജി​ദ്ദ റെ​ഡ് സീ ​ഫി​ലിം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ന് ഇ​ന്ന് തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​രും
    ജി​ദ്ദ: 10 ദി​വ​സം നീ​ളുന്ന റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​ലിം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​ന് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​രും. ഡി​സം​ബ​ർ 13നാ​ണ്​ സ​മാ​പ​നം. യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ജി​ദ്ദ ന​ഗ​രം ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ 70 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 138 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ 100 ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലി​മു​ക​ളും ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്​. 38 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക പ്രീ​മി​യ​റു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 16 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ സ​മ്മാ​ന​തു​ക ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ‘യു​സ്‌​ർ അ​വാ​ർ​ഡി’​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​സ്‌​കാ​ർ ജേ​താ​വും അ​നോ​റ, ദി ​ഫ്ലോ​റി​ഡ പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് എ​ന്നീ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത​നു​മാ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സീ​ൻ ബേ​ക്ക​ർ ഫീ​ച്ച​ർ സി​നി​മ മ​ത്സ​ര​ത്തി​​ന്റെ ജൂ​റി ത​ല​വ​നാ​കും. പ്ര​ശ​സ്ത ബോ​ക്സി​ങ് ഇ​തി​ഹാ​സം ന​സീം ഹ​മീ​ദി​​ന്റെ ജീ​വി​ത​ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ‘ജ​യ​ന്റ്​’ എ​ന്ന ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​-​യ​മ​നി സി​നി​മ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ചി​ത്ര​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. സൗ​ദി സി​നി​മ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് റെ​ഡ് സീ ​ഫി​ലിം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ച്ച ഏ​ഴ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കും.​ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​രം ഐ​ശ്വ​ര്യ റാ​യ് ബ​ച്ച​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​​ന്റെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഐ​ശ്വ​ര്യ റാ​യ് ബ​ച്ച​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ‘​ഇ​ൻ കോ​ൺ​വ​ർ​സേ​ഷ​ൻ’ സെ​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ആ​രാ​ധ​ക​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കും. ഇ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം വി​റ്റു​തീ​ർ​ന്നു.

    പ്ര​മു​ഖ സൗ​ദി താ​ര​ങ്ങ​ളും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലെ​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ 16 സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഷ​യം ‘ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക’ എ​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫി​യോ​നു​ല ഹാ​ലി​ഗ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സൊ​മാ​ലി​യ​ൻ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ വി​വാ​ഹാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കാ​ണാ​താ​കു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശൈ​ഖി​ന്റെ ‘ബാ​ർ​ണി’, ആ​ദ്യ​മാ​യി റോ​ഹി​ങ്ക്യ​ൻ ഭാ​ഷ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച അ​ക്കി​യോ ഫു​ജി​മോ​ട്ടോ​യു​ടെ ‘ലോ​സ്​​റ്റ്​ ലാ​ൻ​ഡ്’ എ​ന്നി​വ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.​കു​റ​ഞ്ഞ​കാ​ല​ത്തി​നു​ള്ള ലോ​ക​​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ റെ​ഡ്​ സീ ​ഫി​ലിം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കാ​ൻ, വെ​നീ​സ് പോ​ലു​ള്ള ലോ​കോ​ത്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​ക​ളു​ടെ നി​ര​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പു​തി​യ സി.​ഇ.​ഒ ഫൈ​സ​ൽ ബ​ൽ​ത്യൂ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്. സൗ​ദി സി​നി​മ​യു​ടെ ന​വോ​ഥാ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി​യാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    റെ​ഡ് സീ ​ഫി​ലിം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ആ​ഗോ​ള ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും ഈ ​വി​ജ​യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും ഫൈ​സ​ൽ ബ​ൽ​ത്യൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി​യു​ടെ വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യും വ​ള​രു​ന്ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ജി​ദ്ദ റെ​ഡ് സീ ​ഫി​ലിം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​​ന്റെ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും https://fms.redseafilmfest.com വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

