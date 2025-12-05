Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 9:33 AM IST

    സിഫ് റബീഅ ടീ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്; ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് സനാനും വി.പി. സുഹൈറും ബൂട്ടണിയും

    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്റ്റി സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്‌.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക​ളി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​നാ​നെ ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക്ല​ബ് അ​ധി​കൃ​ത​രും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റ​ത്തി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്​​റ്റീ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി, അ​ർ​കാ​സ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ​യും എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​നെ​യും നേ​രി​ടും. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തോ​ൽ​വി നേ​രി​ട്ട സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​ക്കും ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​ക്കും ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ സെ​മി സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും എ​ത്തി​ച്ച ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ, ഐ ​ലീ​ഗ്, സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ര​യു​മാ​യാ​ണ് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഇ​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ജാം​ഷ​ഡ്‌​പൂ​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം മ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ ആ​ണ് സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ തു​റു​പ്പ് ശീ​ട്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഐ ​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഫ​ഹ​ജാ​സ്, ഉ​മ​ർ മു​ക്താ​ർ, അ​ജാ​ദ് സ​ഹീം തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്‌.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ബൂ​ട്ട് കെ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ, മ​റു​വ​ശ​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷ്‌ ട്രോ​ഫി താ​രം ആ​ദി​ൽ​ഷാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മി​ദ്‍ലാ​ജ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ർ​ഷി​ദ്, റാ​ഷി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​മ്പ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ ടീ​മു​മാ​യി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​നെ നേ​രി​ടും. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി​യോ​ട് പൊ​രു​തി​ത്തോ​റ്റ എ.​സി.​സി ടീ​മി​ന് ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​രം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നേ​ടി​യ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി ഇ​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം വി.​പി സു​ഹൈ​ർ, ഐ ​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ൻ, യാ​ഷിം മാ​ലി​ക്, അ​മീ​ൻ കോ​ട്ട​ക്കു​ന്ന്, ന​സീ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ൾ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​ക്ക് വേ​ണ്ടി ജേ​ഴ്‌​സി അ​ണി​യു​മ്പോ​ൾ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ താ​ര​നി​ര എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ.​സി.​സി ടീ​മും ഗോ​കു​ലം എ​ഫ്.​സി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം, ഐ ​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ റി​ഫ്ഹാ​ത് റം​സാ​ൻ, അ​ർ​ഷാ​ദ്, ആ​സി​ഫ് ചെ​റു​കു​ന്ന​ൻ തു​ട​ങ്ങി വ​മ്പ​ൻ താ​ര​നി​ര​യു​മാ​യി ജ​യി​ക്കാ​നു​റ​ച്ചു ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ജി​ദ്ദ വ​സീ​രി​യ​യി​ലു​ള്ള അ​ൽ താ​വൂ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എം.​എ​സ്.​ഐ കോ​ൾ​ഡ് ചെ​യി​ൻ ടെ​ക്നോ​ളോ​ജി​സ് റെ​ഡ്‌​സീ ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി, ന​ജിം അ​മ​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​നെ നേ​രി​ടും, ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഫി​ഫി ജി​ദ്ദ എ​ഫ്.​സി, റ​ബീ​അ ടീ ​ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ എ ​ടീ​മി​നെ​യും മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സ്, സൈ​ക്ലോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​ക്‌​സെ​സ​റി​സ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി​യെ​യും നേ​രി​ടും.

