Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    9 Dec 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 11:31 AM IST

    സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള സെ​മി​യി​ൽ

    സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള സെ​മി​യി​ൽ
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ർ​കാ​സ്

    ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ റീം ​അ​ൽ ഊ​ല ഈ​സ്റ്റീ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ അ​ർ​ജു​ൻ ജ​യ​രാ​ജ് ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്നു  z നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി മി​ന്നും ജ​യ​ത്തോ​ടെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. വ​സീ​രി​യ അ​ൽ താ​വൂ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച ന​ട​ന്ന എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട്ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യു​ടെ അ​മ​ൻ ചാ​മ​ക്കു​ഴി​യി​ലി​നെ പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട്ട്

    എ.​സി.​സി എ ​ടീം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്


    എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റീം ​അ​ൽ ഊ​ല ഈ​സ്​​റ്റ് സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​യും അ​ർ​കാ​സ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി​യും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​ത​മ​ടി​ച്ച് സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​നാ​യി ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ അ​ക്മ​ൽ ഷാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എം.​എ​സ്.​ഐ കോ​ൾ​ഡ് ചെ​യി​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി, ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ആ​റ് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ജം അ​മ​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സി​െൻറ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ് പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി. ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഫി​ഫി ജി​ദ്ദ എ​ഫ്.​സി മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് റ​ബി​അ ടീം ​ബ്ലൂ​സ്​​റ്റാ​ർ എ ​ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ എ​ഫ്.​സി ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ വൈ​ശാ​ഖി​നാ​ണ് മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി ല​ഭി​ച്ച​ത്. ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൈ​ക്ലോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. ഷെ​ഫി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റി​ന് വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ളും നേ​ടി ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​നാ​യി. ഇ​തോ​ടെ ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പ് ബി​യി​ൽ ഐ.​ടി. സോ​ക്ക​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യും ബി.​എ​ഫ്.​സി. ജി​ദ്ദ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഹ്ദാ​ബ് സ്കൂ​ൾ ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് ഫ്ര​ണ്ട്സ് ജൂ​നി​യ​റി​നെ​യും ആ​ർ​ച്ചു​ൺ അ​ഡ്വ​ർ​ടൈ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​വ​ൻ​റ്​​സ്​ എ.​സി.​സി ബി ​ടീം മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബു​ക്കാ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്സ് സീ​നി​യേ​ഴ്സി​നെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​നാ​ണ് പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ എ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി ഗ്രൂ​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യും എ.​സി.​സി ബി ​ടീം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ൻ ബേ​ക്ക​റി മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി, എ​ഫ്.​സി യാം​ബു​വി​നെ​യും റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്​​റ്റീ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി, എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട്ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​നെ​യും നേ​രി​ടും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ഹ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് താ​രം റി​സ് വാ​ൻ അ​ലി, കേ​ര​ള സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി താ​രം അ​ഫ്ദ​ൽ മു​ത്തു, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് താ​രം ഹ​ന്നാ​ൻ, റ​ഫ്ഹാ​ത് റം​സാ​ൻ, മ​ണി​പ്പൂ​രി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ല്ല​ൻ ക്യാ​മ്പ​ർ, ഒ​വാ​നി​ജു പാ​ജു, ദാ​മ​ൻ ചൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി വ​ൻ താ​ര​നി​ര ത​ന്നെ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച ബൂ​ട്ട​ണി​യും. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച്ച​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വ​സീ​രി​യ അ​ൽ താ​വൂ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് സി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:champions leagueSaudi Newsgulf news malayalam
