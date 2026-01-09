Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:57 AM IST

    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം ഇ​ന്ന്

    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം ഇ​ന്ന്
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി’​ന് ഇ​ന്ന് ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ട്. വ​സീ​രി​യ​യി​ലെ അ​ൽ താ​വൂ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ട് മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലിൽ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    വി.​പി സു​ഹൈ​റും മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​നും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ രാ​ത്രി 10ന്​ ​മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​യും റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്​​റ്റീ സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി​യും ത​മ്മി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. വി.​പി. സു​ഹൈ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന റി​യ​ൽ കേ​ര​ള നി​ര​യി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ ബം​ഗാ​ളി​​ന്റെ അ​മ​ൻ, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഡ്രി​ബ്ലി​ങ് സ്​​റ്റാ​ർ കു​ട്ട​പ്പാ​യി എ​ന്ന ജി​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി താ​രം അ​മീ​ൻ കോ​ട്ട​കു​ത്ത്, ഗോ​ൾ​വ​ല കാ​ക്കാ​ൻ വി​ശ്വ​സ്‌​ത ക​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഷി​ബി​ലി എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ലൈ​റ്റ് സൈ​നി​ങ്‌ ആ​യി എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് നെ​മി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​മ്പ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് സെ​മി​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​യി യു​വ​താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, കേ​ര​ള സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി താ​രം അ​ഫ്ദ​ൽ മു​ത്തു, ഗോ​കു​ലം എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ബി​ബി​ൻ ബോ​ബ​ൻ, നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്​​റ്റ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​െൻറ മ​ണി​പ്പൂ​രി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ല​ൻ ക്യാ​മ്പ​ർ, ഒ​വാ​നി​ജു പാ​ജു, ദാ​മ​ൻ ചൈ​ൻ, സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഗോ​ള​ടി​ച്ച് ടീ​മി​നെ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​ച്ച നാ​യ​ക​ൻ അ​ൻ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ലൈ​റ്റ് സൈ​നി​ങ്‌ ആ​യി കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് താ​രം നി​ഹാ​ൽ സു​ധീ​ഷും മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ അ​ജ്‌​മ​ലും കൂ​ടി അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പോ​രാ​ട്ടം കനക്കും. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ഫൈ​ന​ലി​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ഡേ ​ബൈ ഡേ ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും അ​ഹ്ദാ​ബ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചാം​സ് ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    മ​ണി​പ്പൂ​രി താ​രം ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് താ​രം ഇ​മാ​ദ് ഷം​ലാ​ൻ, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​മ​ൻ മാ​യ​ൻ, ഫാ​സി​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മാ​ഹി​ൻ ഹു​സൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി താ​ര​ങ്ങ​ൾ യാ​സ് എ​ഫ് സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് താ​രം നി​ഷാ​ദ് മാ​വൂ​ർ, കെ.​പി.​എ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ നി​മേ​ഷ് ആ​ന്റോ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ, നി​ബ്രാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്നു. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്തി​യെ​ത്തി​യ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​തൊ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ഭാ​വി താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഡി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ (അ​ണ്ട​ർ-17) ഫൈ​ന​ലി​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ജെ.​എ​സ്.​സി സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി, ഗ്രീ​ൻ ബോ​ക്സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ് നാ​ഷ​ന​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സൗ​ദി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച മി​ന്നും താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളി​ലു​മാ​യി അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ച്ചു​മാ​രു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​ പോ​രാ​ട്ടം നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​ൻ വ​ലി​യൊ​രു കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ​യാ​ണ് വ​സീ​രി​യ​യി​ലേ​ക്ക് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

