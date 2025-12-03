Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 3 Dec 2025 9:26 AM IST
    date_range 3 Dec 2025 9:26 AM IST

    സിഫ് റബീഅ ടീ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്; എ ഡിവിഷനിൽ ബാൻ ബേക്കറി മഹ്ജർ എഫ്.സിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം

    സിഫ് റബീഅ ടീ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്; എ ഡിവിഷനിൽ ബാൻ ബേക്കറി മഹ്ജർ എഫ്.സിക്ക് തകർപ്പൻ ജയം
    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ന​ട​ന്ന എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് (ഫോ​ട്ടോ: നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം)

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ബാ​ൻ ബേ​ക്ക​റി മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ജ​യം. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്ത​രാ​യ എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം സ​ഹ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് താ​രം റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​ലി, ക​ൽ​ക്ക​ത്ത മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് താ​രം അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ന്നാ​ൻ, വ​യ​നാ​ട് എ​ഫ്.​സി താ​രം രാ​ഹു​ൽ, രി​ഫ്ഹാ​ത് റം​സാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളി​ലു​മാ​യി അ​ണി​നി​ര​ന്നി​രു​ന്നു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി താ​രം രാ​ഹു​ലി​ന് ഹി​ബ ഏ​ഷ്യ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കു​ഞ്ഞി​യും ബാ​ൻ ബേ​ക്ക​റി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ദ്ദാ​ഫി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി. ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സൈ​ക്ലോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ അ​ക്‌​സെ​സ്സ​റി​സ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി, എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ ജെ.​എ​സ്‌.​സി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി തൂ​വ​ൽ, ഡേ ​ബൈ ഡേ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യാ​സ് എ​ഫ്.​സി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ജ​യം. ഐ.​ടി സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഗ്ലോ​ബ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്‌​സ് ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി ബി.​സി.​സി​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ജ​യ​ത്തോ​ടെ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റി​ന്റെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഫ്‌​വാ​ന് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി. ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി തൂ​വ​ൽ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് വൈ.​സി.​സി സാ​ഗോ എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്തി​ന് ഷ​ഫീ​ഖ്​ പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​യ്യൂ​ബ് ബൈ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി. എ​ഫ്.​സി കു​വൈ​സ​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട യാ​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഫാ​സി​ലി​ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഷാ​ഫി ഏ​പ്പി​ക്കാ​ട് ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി. 17 വ​യ​സി​ന്​ താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഡി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് ജെ.​എ​സ്.​സി സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി പ​വ​ർ സ്പോ​ട് ഫി​റ്റ്ന​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ബി ​ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ന്നു. ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട റി​സ്‌​വാ​ന്, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ മാ​ലി​കി ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി. വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​ഫി കു​പ്പ​ന​ത്ത്, മ​ഡോ​ണ മോ​നി​ച്ച​ൻ, ല​ത്തീ​ഫ് കാ​പ്പു​ങ്ങ​ൽ, മു​ജീ​ബ്, ഹാ​രി​സ് കു​രി​ക്ക​ൾ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ശു​ക്കൂ​ർ, റാ​ഫി ഏ​പ്പി​ക്കാ​ട്, സി.​കെ. സൗ​ഫ​ർ, ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു.

