Madhyamam
    Saudi Arabia
    24 Dec 2025 7:59 AM IST
    24 Dec 2025 7:59 AM IST

    സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്; ഡി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സും ജെ.​എ​സ്.​സി​യും ഫൈ​ന​ലി​ൽ

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി
    സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്; ഡി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സും ജെ.​എ​സ്.​സി​യും ഫൈ​ന​ലി​ൽ
    ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി, ബി.​എ​ഫ്.​സി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്, ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ്, സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ക്ല​ബ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം (സി​ഫ്) ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. 17 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഡി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ജെ.​എ​സ്.​സി സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ​വ​ർ സ്പോ​ട്ട് ഫി​റ്റ്ന​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ഫൈ​ന​ലു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ളും നേ​ടി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ഹാ​ൻ ആ​ണ് പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. ര​ണ്ടാം സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ലി​ങ്ക് ടെ​ലി​കോം സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്സ് ജൂ​നി​യ​റി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ജെ.​എ​സ്.​സി സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്.

    നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ളി എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ടു. എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ദാ​നി​ലൂ​ടെ സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്സ് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഷാ​ൻ നേ​ടി​യ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജെ.​എ​സ്.​സി ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഷാ​നാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ​യെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ഹ്ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ പി​ന്നി​ലാ​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ന്യൂ​കാ​സി​ലി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ്. ബി.​എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​യി അ​മ​ൻ തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​സ എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ന്യൂ​കാ​സി​ലി​നാ​യി നി​ബി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​നീ​സ് എ​ന്നി​വ​രും തി​രൂ​ർ സാ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ബ്രാ​സും (2) ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ബ്രാ​സി​നെ പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റ​ബി​അ ടീ ​ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ എ ​ടീ​മും എം.​എ​സ്.​ഐ കോ​ൾ​ഡ് ചെ​യി​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് റെ​ഡ്‌​സീ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സും ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. റെ​ഡ്‌​സീ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​നാ​യി ഷാ​നി​ഫ്, സു​ബി​ൻ കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​രും ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​റി​നാ​യി സു​ഫൈ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഫ്നീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യു​മ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് പോ​യി​ന്റോ​ടെ റെ​ഡ്‌​സീ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി. ഷാ​നി​ഫ് ആ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.

    എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, എ​ഫ്.​സി യാം​ബു​വി​നെ​യും, ബാ​ൻ ബേ​ക്ക​റി മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി, അ​ർ​കാ​സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​നെ​യും നേ​രി​ടും. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ന്ന് ന​ട​ക്കും.

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ, ഐ-​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി സാ​ൻ​ഫോ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്കൈ​മോ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന 'നാ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു സ്കൂ​ട്ടി' ബ​മ്പ​ർ സ​മ്മാ​ന​വും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് സി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

