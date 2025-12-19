Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 10:11 AM IST

    സി​ഫ്‌ റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി, ബി.​എ​ഫ്.​സി
    സി​ഫ്‌ റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം (സി​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി​ഫ്‌ റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) വ​സീ​രി​യ അ​ൽ താ​വൂ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ഹ്ദാ​ബ് സ്കൂ​ൾ ചാം​സ് ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി, വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ ബ്ലൂ​സ്​​റ്റാ​ർ സീ​നി​യേ​ഴ്സി​നെ നേ​രി​ടും. രാ​ത്രി 10നാ​ണ് ഈ ​സൂ​പ്പ​ർ പോ​രാ​ട്ടം.

    ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ ക​ളി​ച്ച മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ച്ച് ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യാ​ണ് ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്‌.​സി ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് താ​രം നി​ഷാ​ദ് കു​ട്ടി, സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​നൈ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ബ്രാ​സ്, ജ​സീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ന്യൂ​കാ​സി​ലി​നാ​യി അ​ണി​നി​ര​ക്കും. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്, ബി ​ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ര​ണ്ട് വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യാ​ണ് ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഐ ​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ന​വാ​യി​സ്, അ​മ​ൻ തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്മ​ൽ, ഹാ​ഷി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ​ക്കാ​യി ബൂ​ട്ട​ണി​യും. ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.

    രാ​ത്രി ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്ക് എം.​എ​സ്.​ഐ കോ​ൾ​ഡ് ചെ​യി​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി റെ​ഡ്‌​സീ ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ്, റ​ബീ​അ ടീ ​ബ്ലൂ സ്​​റ്റാ​ർ എ ​ടീ​മു​മാ​യും 8:30 മ​ണി​ക്ക് ന​ജിം അ​മ​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്, അ​ൽ ഫി​ഫി ജി​ദ്ദ എ​ഫ്‌.​സി ടീ​മു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന്​ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഡി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ ഗ്രീ​ൻ ബോ​ക്സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി, പ​വ​ർ സ്പോ​ർ​ട്ട് ഫി​റ്റ്ന​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ജി​ദ്ദ ടീ​മു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ജെ.​എ​സ്.​സി സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ലി​ങ്ക് ടെ​ലി​കോം സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്സ് ജൂ​നി​യ​ർ ടീ​മും മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ഫു​ട്ബാ​ൾ വി​രു​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ന്ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക എ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

