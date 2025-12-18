Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 8:04 AM IST

    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്

    എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സിക്കും സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സിക്കും വി​ജ​യം
    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്
    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ൻ കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ, ​റീം അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്റ്റീ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽനി​ന്ന്  (ഫോ​ട്ടോ: നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം)

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റ​ത്തി​​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​ച്ച് പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ബാ​ൻ ബേ​ക്ക​റി മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി, എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ഫ്.​സി യാം​ബു​വി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം സു​ഹൈ​ൽ, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് താ​രം റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ൻ താ​ര​നി​ര​യു​മാ​യി എ​ത്തി​യ മ​ഹ്ജ​റി​നാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ക്, രാ​ഹു​ൽ വേ​ണു, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​ഹൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി ക​ളി​മെ​ന​ഞ്ഞ രാ​ഹു​ൽ വേ​ണു പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ക​ളി​ച്ച ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ച് ആ​റ് പോ​യി​ന്റു​മാ​യി മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി നി​ല​വി​ൽ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്റ്റീ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി, ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ൻ കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി.​എ ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് താ​രം ഇം​റാ​നി​ലൂ​ടെ എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മാ​ണ് ആ​ദ്യം ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​തെ​ങ്കി​ലും, ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​യി ബി​ബി​ൻ ബോ​ബ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, മ​ണി​പ്പൂ​രി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ല്ല​ൻ കാ​മ്പ​ർ, ഡാ​മ​ൻ​ബ​ല​ങ് ഷെ​യ്ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. ജ​യ​ത്തോ​ടെ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ല് പോ​യി​ന്റു​മാ​യി സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി സെ​മി സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി. മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ ക​ളി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച മ​ണി​പ്പൂ​രി താ​രം ഡാ​മ​ൻ​ബ​ല​ങ് ഷെ​യ്ൻ പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി. ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്റു​ള്ള എ​ഫ്.​സി യാം​ബു ടീ​മി​ന് റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യു​ള്ള ലീ​ഗി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​പാ​റു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ഗ്ലോ​ബ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി ബി.​സി.​സി, ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ൽ ക​ണ​ക്ട് ഐ ​ടി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ക്ല​ബി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. അ​ഷ​റ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി, ഇ​മ്രാ​ൻ അ​ബ്ദു​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. അ​ഷ​റ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഡേ ​ബൈ ഡേ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യാ​സ് എ​ഫ്.​സി, എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ച് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് വൈ.​സി.​സി സാ​ഗൊ എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സി​നാ​ജ് വെ​ങ്ങാ​ട​ൻ (2), അ​മ​ൻ മാ​യ​ൻ റ​ഷീ​ദ്, ഫാ​സി​ൽ, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗോ​ളു​ക​ളി​ലൂ​ടെ യാ​സ് എ​ഫ്.​സി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്ന് ജ​യ​ത്തോ​ടെ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു.

    സി​നാ​ജ് വെ​ങ്ങാ​ട​നാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​ൻ. ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ ജെ.​എ​സ്.​സി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി, ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ അ​ഞ്ച് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ഫ്.​സി കു​വൈ​സ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഹ്‌​സി​ൻ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ (2), ഹ​സിം അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഗോ​ളു​ക​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്‌​ത​ത്‌. മു​ഹ്‌​സി​ൻ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി. ര​ണ്ട് ജ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​റ് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി​യും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

