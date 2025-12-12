Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:04 AM IST

    സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്​

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ബൂ​ട്ട​ണി​യും; ഇ​ന്ന് അ​തി​നി​ർ​ണാ​യ​ക പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ
    സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്​
    cancel

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റ​ത്തി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ഇ​ന്ന് എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന അ​തി​നി​ർ​ണാ​യ​ക പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ഹ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്, റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​ലി, അ​ഫ്‌​സ​ൽ മു​ത്തു തു​ട​ങ്ങി വ​ൻ താ​ര​നി​ര​യാ​ണ് വ​സീ​രി​യ അ​ൽ താ​വൂ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബൂ​ട്ട​ണി​യു​ക.

    രാ​ത്രി 11 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ൻ ബേ​ക്ക​റി മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി, യാം​ബു എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​മാ​യും, റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്റ്റി സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​നെ​യും നേ​രി​ടും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ഹ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ൽ, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് താ​രം റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​ലി, ഐ ​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഫാ​രി​സ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, അ​ർ​ഷ​ൽ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ര​യാ​ണ് മ​ഹ്ജ​റി​െൻറ ക​രു​ത്ത്.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​തി​െൻറ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് യാം​ബു എ​ഫ്.​സി. കേ​ര​ള സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി താ​രം അ​ജ്മ​ൽ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ഐ ​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഫാ​യി​സ്, ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, ഡാ​നി​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​രാ​ണ് യാം​ബു​വി​നു വേ​ണ്ടി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു പോ​യി​ന്റ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്റ്റി സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, കേ​ര​ള സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി താ​രം അ​ഫ്‌​സ​ൽ മു​ത്തു, നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ്, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ളി​ലെ മ​ണി​പ്പൂ​രി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ല്ല​ൻ ക്യാ​മ്പ​ർ, ഒ​വാ​നി​ജു പാ​ജു, ദാ​മ​ൻ ചൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​റു​പ​ക്ഷ​ത്ത്, സി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ടം നേ​ടി​യ റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ള്ള എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ശ​ക്ത​മാ​യ ടീ​മാ​ണ്.

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് താ​രം ഹ​ന്നാ​ൻ, റ​ഫ്ഹാ​ത് റം​സാ​ൻ, ഐ ​ലീ​ഗ് താ​രം ആ​സി​ഫ് ചെ​റു​കു​ന്ന​ൻ, സ​നൂ​പ്, ഷി​ഹാ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ.​സി.​സി എ​യു​ടെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്രം. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​സീ​രി​യ അ​ൽ താ​വൂ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Sif Rabia Tea Champions League
    Similar News
    Next Story
    X