Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 24 Nov 2025 8:48 AM IST
    date_range 24 Nov 2025 8:48 AM IST

    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്

    • എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​ക്ക് ജ​യം
    • ഡി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ടാ​ല​ൻ​റ്​ ടീ​ൻ​സ് സെ​മി​യി​ൽ
    സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്
    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ.​സി.​സി എ​ഫ് സി ​ബി ടീം ​ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി പ​ന്ത് ഡൈ​വ് ചെ​യ്തു പി​ടി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം ന​ട​ത്തു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ലെ മൂ​ന്നാം വാ​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​കാ​സ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ​യാ​ണ്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യു​ടെ മി​ക്ക ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ വി.​പി. സു​ഹൈ​റാ​ണ്​ പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്. സു​ഹൈ​റി​നു​ള്ള പ​വ​ർ ഹൗ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​രാ​യ കൊ​മ്പ​ൻ​കാ​ട് കോ​യ​യും കു​ഞ്ഞാ​പ്പു​വും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് ഫ്ര​ണ്ട്സ് ജി​ദ്ദ​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ആ​ർ​ച്ചു​ണ് അ​ഡ്വെ​ർ​ടൈ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​വ​ൻ​റ്​​സ്​ എ.​സി.​സി എ​ഫ്.​സി ബി ​ടീം ആ​ദ്യ ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ടീം ​ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ്​ ദ ​മാ​ച്ചാ​യി. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വാ​സു ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബൂ​ക്കാ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സ് സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ഹ്‌​ദാ​ബ് സ്‌​കൂ​ൾ ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നു​ള്ള പു​ര​സ്​​കാ​രം ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷു​ഹൈ​ബി​ന്, മു​ഹ്‌​സി​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ ബ്ലൂ​സ്​​റ്റാ​ർ സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സ്, ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ൽ ക​ണ​ക്​​റ്റ്​ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ക്ല​ബ്ബി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ക​ളി​യി​ലെ താ​ര​മാ​യ ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​റി​ന്​ വി​ജ​യ് മ​സാ​ല മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സാ​ജു മൂ​ല​ൻ ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി.

    17 വ​യ​സ്സി​ന്​ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ഡി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​വ​ർ സ്പോ​ട് ഫി​റ്റ്ന​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച്​ ഗ്രീ​ൻ ബോ​ക്സ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് ടാ​ല​ൻ​റ്​ ടീ​ൻ​സ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ജ​യ​ത്തോ​ടെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ഹാ​ന്​ സി​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലാം കാ​ളി​കാ​വ് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    നാ​ഫി കു​പ്പ​നാ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഫ​ൽ, ജോ​യ് മൂ​ല​ൻ, സാ​ജു മൂ​ല​ൻ, പ്ര​വീ​ൺ മൂ​ല​ൻ, ഷം​സീ​ദ്, ശി​ൽ​ജാ​സ്, സ​മീ​ർ, ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഉ​ണ്ണീ​ൻ പു​ലാ​ക്ക​ൽ, അം​ജ​ദ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജി​ദ്ദ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ബാ​ൻ ബേ​ക്ക​റി മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ ​ടീ​മി​നെ നേ​രി​ടും. ഡി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​വും ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

