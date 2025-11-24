സിഫ് റബീഅ ടീ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്text_fields
ജിദ്ദ: കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൗദി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ ഫോറം നടത്തുന്ന സിഫ് റബീഅ ടീ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ മൂന്നാം വാര മത്സരങ്ങളിൽ എ ഡിവിഷനിലെ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ എച്ച്.എം.ആർ റിയൽ കേരള എഫ്.സി വിജയിച്ചു.
ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് അർകാസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്.സിയെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. റിയൽ കേരളയുടെ മിക്ക ആക്രമണങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയ വി.പി. സുഹൈറാണ് പ്ലയർ ഓഫ് ദ മാച്ച്. സുഹൈറിനുള്ള പവർ ഹൗസ് അവാർഡ് യൂട്യൂബർമാരായ കൊമ്പൻകാട് കോയയും കുഞ്ഞാപ്പുവും സമ്മാനിച്ചു.
ബി ഡിവിഷനിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് കാഫ് ലോജിസ്റ്റിക് ഫ്രണ്ട്സ് ജിദ്ദയെ തോൽപിച്ച് ആർച്ചുണ് അഡ്വെർടൈസിങ് ആൻഡ് ഇവൻറ്സ് എ.സി.സി എഫ്.സി ബി ടീം ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി. ടീം ഗോൾകീപ്പർ മുഹമ്മദ് റാസി പ്ലയർ ഓഫ് ദ മാച്ചായി. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ വാസു ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചു. ബി ഡിവിഷൻ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ബൂക്കാറ്റ് എഫ്.സി സോക്കർ ഫ്രീക്സ് സീനിയേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അഹ്ദാബ് സ്കൂൾ ന്യൂ കാസിൽ എഫ്.സി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം സ്വന്തമാക്കി. മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള പുരസ്കാരം ന്യൂ കാസിൽ എഫ്.സിയുടെ മുഹമ്മദ് ഷുഹൈബിന്, മുഹ്സിൻ സമ്മാനിച്ചു. ബി ഡിവിഷൻ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ വിജയ് മസാല ബി.എഫ്.സി ജിദ്ദ ബ്ലൂസ്റ്റാർ സീനിയേഴ്സ്, ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് വെൽ കണക്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് യൂത്ത് ഇന്ത്യ ക്ലബ്ബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം സ്വന്തമാക്കി. കളിയിലെ താരമായ ബി.എഫ്.സി ജിദ്ദയുടെ മുഹമ്മദ് സുഹൈറിന് വിജയ് മസാല മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സാജു മൂലൻ ട്രോഫി കൈമാറി.
17 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ ടൂർണമെൻറ് ഡി ഡിവിഷൻ മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് പവർ സ്പോട് ഫിറ്റ്നസ് സ്പോർട്ടിങ് യുനൈറ്റഡിനെ തോൽപിച്ച് ഗ്രീൻ ബോക്സ് ലോജിസ്റ്റിക് ടാലൻറ് ടീൻസ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയത്തോടെ സെമിഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു.
മികച്ച കളിക്കാരനായ മുഹമ്മദ് ഷിഹാന് സിഫ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് സലാം കാളികാവ് ട്രോഫി സമ്മാനിച്ചു.
നാഫി കുപ്പനാത്ത്, മുഹമ്മദ് നൗഫൽ, ജോയ് മൂലൻ, സാജു മൂലൻ, പ്രവീൺ മൂലൻ, ഷംസീദ്, ശിൽജാസ്, സമീർ, ഫസലുറഹ്മാൻ, ഉണ്ണീൻ പുലാക്കൽ, അംജദ് വാഴക്കാട് എന്നിവർ കളിക്കാരുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ജിദ്ദ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ എ ഡിവിഷനിൽ നിലവിലുള്ള ചാമ്പ്യന്മാരായ ബാൻ ബേക്കറി മഹ്ജർ എഫ്.സി ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എൻകംഫർട് എ.സി.സി എ ടീമിനെ നേരിടും. ഡി ഡിവിഷനിൽ ഒരു മത്സരവും ബി ഡിവിഷനിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും നടക്കുമെന്ന് സിഫ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
