Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഎ​സ്.​ഐ.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 9:58 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​സി ല​ഹ​രിമു​ക്ത ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​ഐ.​സി ല​ഹ​രിമു​ക്ത ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​ഐ.​സി ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ല​ഹ​രി​മു​ക്ത ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് ബ​ഷീ​ർ മു​ന്നി​യൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ബ​ഹ: സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ (എ​സ്.​ഐ.​സി) ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി 'ല​ഹ​രി​യോ ജീ​വി​ത​മോ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ല​ഹ​രിമു​ക്ത ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജൂ​ബി​ലി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി എ​സ്.​ഐ.​സി. ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ മൂ​ന്നി​യൂ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എ​സ്.​ഐ.​സി. അ​സീ​ർ സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ലീ​ൽ കാ​വ​നൂ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ്രാ​ചീ​ന​കാ​ല ല​ഹ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക യു​ഗ​ത്തി​ലെ ല​ഹ​രി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളും വി​വി​ധ പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​റി​യേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ൽ സ​മൂ​ഹം ഏ​റെ ജാ​ഗ്ര​ത കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.​സോ​ൺ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൊ​ട്ട​പ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​ട്ടാ​മ്പി (സി.​സി.​ഡ​ബ്യു.​എ), ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി (ഐ.​സി.​എ​ഫ് ), സ​ത്താ​ർ ഒ​ലി​പ്പു​ഴ (കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ, ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്), മു​ജീ​ബ് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. 'ല​ഹ​രി ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ (പ്രൊ​ഫ.​കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി), 'ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക വ​ശ​ങ്ങ​ൾ'​എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ദി​ഖ് ഫൈ​സി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി.​നൗ​ഫ​ൽ ഫൈ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ലാം വാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബൂ സ​ഹ​ദ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssoudi newsAnti-Drug CampaignSIC
    News Summary - SIC organized anti drug awareness camp
    Similar News
    Next Story
    X