Madhyamam
    Oman
    Posted On
    14 Nov 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 10:44 AM IST

    ശു​വൈ​മി​യ പാ​ത വി​ക​സ​നം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ശു​വൈ​മി​യ പാ​ത​യി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ (ഷ​ലീം-​ശു​വൈ​മി​യ) റോ​ഡി​ലെ ശു​വൈ​മി​യ ക​യ​റ്റം നേ​രെ​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. 3.2 മി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത​ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് വി​ക​സ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​തി​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 2.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഭാ​ഗ​മാ​ണ് നി​വ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​ക്കാ​ൻ പൈ​പ്പു​ക​ൾ, കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്, ഇ​രു​മ്പ് ബാ​രി​യ​റു​ക​ൾ, സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്കും. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന റോ​ഡാ​യ​തി​നാ​ൽ വി​ക​സ​നം ഗ​താ​ഗ​ത​സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഷ​ലീം, ഹ​ല്ലാ​നി​യാ​ത്ത് ദ്വീ​പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. സ​മ​ഗ്ര ഖ​നി ന​ഗ​രം, ജി​പ്സം ഖ​നി തു​റ​മു​ഖം, മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​വി​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ഗു​ണം ചെ​യ്യും. ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക, എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    gulfnews Saudi Arabia malayalam
