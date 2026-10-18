ജുബൈൽ തീരത്തിന് സമീപം കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതർ

ജുബൈൽ തീരത്തിന് സമീപം കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതർtext_fields
റിയാദ്: ജുബൈലിന് സമീപം സമുദ്രപാതയിൽ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (യു.കെ.എം.ടി.ഒ) അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ജുബൈലിന് വടക്കുകിഴക്കായി 68 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെവെച്ച് അജ്ഞാത വസ്തുവിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ടാങ്കർ ഇരയായതായി യു.കെ.എം.ടി.ഒ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിന് പുറമെ, വെള്ളിയാഴ്ച ജുബൈലിന് വടക്കുകിഴക്കായി 78 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ മറ്റൊരു ടാങ്കറിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതായി യു.കെ.എം.ടി.ഒയുടെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചെറിയ ബോട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ റോക്കറ്റ് പ്രൊപെൽഡ് ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിന്റെ പിൻഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിലും ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെങ്കിലും, നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണ വ്യാപ്തി ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
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