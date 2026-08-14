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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 7:18 AM IST

    ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെൻറ​റി​ന് സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം

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    ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെൻറ​റി​ന് സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം
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    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെൻറ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെൻറ​ർ ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച ഫ​ണ്ട്‌ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെൻറ​റി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെൻറ​ർ ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി. ദ​മ്മാ​മി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെൻറ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ, ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെൻറ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ. ജ​ബ്ബാ​ർ ഹാ​ജി​ക്ക് തു​ക കൈ​മാ​റി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെൻറ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സു​ലൈ​മാ​ൻ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി​ദ്ധീ​ഖ് വ​ട്ട​പ്പാ​റ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, വെ​ട്ടു​കാ​ട് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ‘സ്​​റ്റെ​പ്സി’​െൻറ പു​തി​യ പ്രൊ​ജ​ക്റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എ. ജ​ബ്ബാ​ർ ഹാ​ജി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

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    TAGS:Dammamshihab thangalSaudi ArabiaShihab Thangal Dialysis Center
    News Summary - Shihab Thangal lends a helping hand to the dialysis center
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