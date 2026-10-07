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    പ്ര​ണ​യ​വും സം​ഗീ​ത​വു​മ​ല്ല ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ലെ ആ​ത്മീ​യ​ത -ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി

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    പ്ര​ണ​യ​വും സം​ഗീ​ത​വു​മ​ല്ല ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ലെ ആ​ത്മീ​യ​ത -ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി
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    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പോ​ത്തും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി എ​ട​ക്ക​ര സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ആ​ത്മീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ൽ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്റെ സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി ന​വ​സൂ​ഫി​സം മു​ന്നോ​ട്ടു വെ​ക്കു​ന്ന അ​നു​രാ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഉ​ന്മാ​ദ​ത​ല​ങ്ങ​ള​ല്ലെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി എ​ട​ക്ക​ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ ‘പ്ര​ണ​യം, സം​ഗീ​തം: സൂ​ഫി​സ​ത്തി​ന്റെ കാ​ണാ​പ്പു​റ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​ച​ക​ച​ര്യ​യു​മാ​ണ് മാ​ന​വ കു​ല​ത്തി​ന് ആ​ത്മീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ദൈ​വ​വു​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​ൻ അ​ടു​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന​ത് ഏ​ത് രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ന്ത്യ​പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ജീ​വി​തം പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ആ​ത്മീ​യാ​നു​രാ​ഗി​ക​ളു​ടെ വ​ഴി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ൻ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൂ​രി​ഷാ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഫി മ​ജീ​ദ് ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Islamic Spirituality Is Not Based on Neo-Sufism's Ecstatic Dimensions: Shihab Salafi
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