ഷിഫ മലയാളി സമാജം പെൻഷൻ സഹായം വിതരണം ചെയ്തുtext_fields
റിയാദ്: ഷിഫ മലയാളി സമാജം 58 വയസ്സ് പൂർത്തിയായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിവരുന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതിക്കുകീഴിൽ രണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് കൂടി സഹായം നൽകി. കണ്ണൂർ സ്വദേശി അശോകൻ, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇത്തവണ പെൻഷൻ സഹായം കൈമാറിയത്. ചടങ്ങിൽ സമാജം ഓഫീസിൽ പ്രസിഡൻറ് ഫിറോസ് പോത്തൻകോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സെക്രട്ടറി ബിജു മടത്തറ, രക്ഷാധികാരികളായ അശോകൻ ചാത്തന്നൂർ, മധു വർക്കല, മോഹനൻ കരുവാറ്റ, അലി ഷൊർണൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രകാശ് ബാബു വടകര, സന്തോഷ് തിരുവല്ല, സുനിൽ പൂവത്തുങ്കൽ, ബിനീഷ് തിരുവല്ല, സി.എസ്. ബിജു, മോഹനൻ കണ്ണൂർ, അജിതകുമാർ, വിജയൻ ഓച്ചിറ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ജോ.ട്രഷറർ ബാബു കണ്ണോത്ത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സമാജം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണാഘോഷവും ഓണസദ്യയും വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഷിഫ റിമാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കൺവീനർ സാബു പത്തടി അറിയിച്ചു.
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