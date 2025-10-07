Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:51 AM IST

    ബി​ജു​വി​ന്​ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ശി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം

    ബി​ജു​വി​ന്​ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ശി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം
    റി​യാ​ദ്​: ജോ​ലി​ക്കി​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ക​ഴു​ത്തി​ന്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ റി​യാ​ദ്​ ശി​ഫ സ​നാ​ഇ​യ്യ​യി​ലെ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ നി​ല​മ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ബി​ജു​വി​ന് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ശി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം. ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ആ​ണി തു​ള​ച്ചു​ക​യ​റി​യാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ബി​ജു​വി​ന് ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ന്തോ​ഷ് തി​രു​വ​ല്ല​യും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ശോ​ക​ൻ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രും കൈ​മാ​റി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ജീ​ർ ക​ല്ല​മ്പ​ലം, പ്ര​കാ​ശ് ബാ​ബു വ​ട​ക​ര, ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു മ​ട​ത്ത​റ, ഉ​മ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

