    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 7:51 AM IST

    ഷി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സ്വീ​ക​ര​ണം

    ഷി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സ്വീ​ക​ര​ണം
    രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ ഷാ​ജു വാ​ല​പ്പ​ന് ഷി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം

    ന​ൽ​കി​യ വ​ര​വേ​ൽ​പ്

    റി​യാ​ദ്: രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ​ത്യ​ജി​ത്ത് റാ​യ് ഫി​ലിം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​​ന്റെ​യും ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി ഷാ​ജു വാ​ല​പ്പ​ന് ഷി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഷാ​ജു വാ​ല​പ്പ​ൻ, ത​​ന്റെ ആ​ദ്യ ചി​ത്ര​മാ​യ ‘നി​ഴ​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളി​ലൂ​ടെ’​യാ​ണ് നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫി​റോ​സ് പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട്, സ​ന്തോ​ഷ് തി​രു​വ​ല്ല, സാ​ബു പ​ത്ത​ടി, ര​തീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ബാ​ബു ക​ണ്ണോ​ത്ത്, പ്ര​കാ​ശ് ബാ​ബു വ​ട​ക​ര, ബി​ജു മ​ട​ത്ത​റ, അ​ല​വി​ക്കു​ട്ടി, ജി​യോ ഷാ​ജി, ജോ​യി​ൽ, ഗോ​പി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
