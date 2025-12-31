Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഷി​ഫ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 8:05 AM IST

    ഷി​ഫ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ഷി​ഫ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ വ​യ​നാ​ട് (പ്ര​സി), സ​ക്ക​രി​യ കൊ​ല്ലം (സെ​ക്ര), അ​ബ്​​ദു​ല്ല (ട്ര​ഷ)

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​േ​ൻ​റ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശി​ഫ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​െൻറ 2025-2027 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​ഴ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും 18 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യും യൂ​ത്ത് വി​ങും രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ വ​യ​നാ​ട് (പ്ര​സി), സ​ക്ക​രി​യ കൊ​ല്ലം (സെ​ക്ര), അ​ബ്​​ദു​ല്ല (ട്ര​ഷ), കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി), സ​ബ്രീ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മ​ല​പ്പു​റം (ജോ. ​സെ​ക്ര) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ വി​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം (ക്യൂ.​എ​ച്ച്.​എ​ല്‍.​സി), ഷ​ഹീ​ൻ അ​ൽ ഹി​ക​മി, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ (ദ​അ​വ ആ​ൻ​ഡ്​ ജാ​മി​അ അ​ൽ​ഹി​ന്ദ്), ആ​ഷി​ക് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, നി​ഷാ​ദ് (നി​ച്ച് ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ), ഫി​റോ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സ​ബ്രീ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ/ പു​ണ്യം), മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ന്ന​ത്തേ​രി, സ​ജീ​വ് ത​റ​യി​ൽ (ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ഫോ​റം), ഷ​ഹീ​ൻ അ​ൽ ഹി​ക​മി, അ​ബ്​​ദു​ല്ല ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ്, ഹ​ബീ​ബു​റ​ഹ്മാ​ൻ (യൂ​ത്ത് വി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജാ​ഫ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​ഹി​ക​മി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsislahi centernew leadershipgulf news malayalam
    News Summary - Shifa Islahi Center gets new leadership
    Similar News
    Next Story
    X