Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമദീന മസ്ജിദുന്നബവിയിലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 4:51 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 4:51 PM IST

    മദീന മസ്ജിദുന്നബവിയിലെ ‘മുഅദ്ദിൻ’ ശൈഖ് ഫൈസൽ അൽനുഅ്മാൻ അന്തരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മദീന മസ്ജിദുന്നബവിയിലെ ‘മുഅദ്ദിൻ’ ശൈഖ് ഫൈസൽ അൽനുഅ്മാൻ അന്തരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ശൈഖ് ഫൈസൽ അൽനുഅ്മാൻ

    Listen to this Article

    മദീന: മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ ദീർഘകാലം ബാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്ന (മുഅദ്ദിൻ) ശൈഖ് ഫൈസൽ അൽനുഅ്മാൻ അന്തരിച്ചു. കുറച്ചുകാലമായി രോഗബാധിതനായിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ മുഅദ്ദിനായി സേവനം ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമാണ് ശൈഖ് ഫൈസൽ അൽനുഅ്മാൻ. ശ്രതിമധുരമായ ശബ്​ദവും ഭക്തിനിർഭരമായ പാരായണവും കാരണം അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ ബാങ്ക്​ വിളിയും ഖുർആൻ പാരായണവും ഏറെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു.

    മദീനയിലാണ്​ ശൈഖ് ഫൈസൽ അൽനുഅ്മാൻ ജനിച്ചത്​. മദീനയിൽ തന്നെയുള്ള സ്കൂളുകളിലാണ്​ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത്​. തൈബ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ബിരുദം നേടി. 14 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അ​ദ്ദേഹം പിതാവ് ശൈഖ് അബ്​ദുൽ മാലിക് അൽനുഅ്മാ​ന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് മരണം വരെ ആ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിൽ തുടർന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:quran recitationProphet's mosqueObit Saudi
    Similar News
    Next Story
    X