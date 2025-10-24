Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightശൈ​ഖ് ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:41 AM IST

    ശൈ​ഖ് ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ ഫൗ​സാ​ൻ; സൗ​ദി​യു​ടെ പു​തി​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​പ്ര​കാ​രം സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി
    ശൈ​ഖ് ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ ഫൗ​സാ​ൻ; സൗ​ദി​യു​ടെ പു​തി​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ് ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ ഫൗ​സാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി (പ​ര​മോ​ന്ന​ത മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​ൻ) ആ​യി ശൈ​ഖ് ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ ഫൗ​സാ​നെ നി​യ​മി​ച്ചു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വു​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് നി​യ​മ​നം. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി പ​ദ​വി​യോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ന്ന​ത പ​ണ്ഡി​ത സ​മി​തി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ, പൊ​തു വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ (ഇ​ഫ്താ) ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ക്കും.

    അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ലു ശൈ​ഖി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​നം. സൗ​ദി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത പ​ണ്ഡി​ത സ​മി​തി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് ശൈ​ഖ് ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ ഫൗ​സാ​ൻ. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഫി​ഖ്‌​ഹി​ലും (ക​ർ​മ​ശാ​സ്ത്രം) അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ഗാ​ധ പാ​ണ്ഡി​ത്യം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ശ​രീ​അ​ത്തി​ലെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ൽ​ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ശ്ശി​മാ​സി​യ്യ​യി​ൽ 1935ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​നം. ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ഖു​ർ​ആ​നും വാ​യ​ന​യു​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും പ​ഠി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ ശ​രി​അ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദം നേ​ടി. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ത​ന്നെ ഫി​ഖ്‌​ഹി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ ബി​രു​ദ​വും ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നീ​ണ്ട​കാ​ലം സൗ​ദി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത പ​ണ്ഡി​ത സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും ഇ​ഫ്താ​ഇ​നു​മു​ള്ള സ്ഥി​രം സ​മി​തി​യി​ലെ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹ​യ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക വി​ശ്വാ​സം, ഫി​ഖ്‌​ഹ് (ക​ർ​മ​ശാ​സ്ത്രം) തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 35ഓ​ളം ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി റേ​ഡി​യോ​യി​ൽ വ​ള​രെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ‘നൂ​ർ അ​ലാ അ​ദ്ദ​ർ​ബ്’ (പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത) എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യും ഫ​ത്‌​വ​ക​ൾ (മ​ത​വി​ധി​ക​ൾ) ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:grand muftigulfSaudi Arabia
    News Summary - Sheikh Dr. Salih bin Fawzan; Saudi Arabia's new Grand Mufti
    Similar News
    Next Story
    X