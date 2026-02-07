Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മക്കയുടെ പുണ്യനാദം; ഹറം സേവനത്തി​ന്റെ 43ാം വർഷത്തിൽ ശൈഖ് ഡോ. അബ്​ദുറഹ്മാൻ അൽ സുദൈസ്​

    മക്കയുടെ പുണ്യനാദം; ഹറം സേവനത്തി​ന്റെ 43ാം വർഷത്തിൽ ശൈഖ് ഡോ. അബ്​ദുറഹ്മാൻ അൽ സുദൈസ്​
    ശൈഖ് ഡോ. അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽ സുദൈസ്

    Listen to this Article

    മക്ക: ലോകമുസ്‌ലിംകളുടെ ആത്മീയ കേന്ദ്രമായ മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ ഇമാമും ഖത്തീബുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശൈഖ് ഡോ. അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽ സുദൈസ് ത​ന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായ 43-ാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഈ അപൂർവ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ആശംസകൾ നേരുന്നത്.

    1984-ൽ, വെറും 24-ാം വയസ്സിലാണ് ശൈഖ് സുദൈസ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ ഇമാമായി നിയമിതനായത്. ഏറ്റവും ദീർഘകാലം ഈ പദവിയിൽ തുടരുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം, നിലവിൽ ഇരുഹറം കാര്യാലയ മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിൽ കാബിനറ്റ് പദവിയുള്ള സുപ്രധാന തസ്തികയാണിത്.

    1960-ൽ ഖസീം പ്രവിശ്യയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം, 12-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ ഖുർആൻ പൂർണമായും മനഃപാഠമാക്കി. റിയാദ് ശരിയ കോളജിൽനിന്ന് ബിരുദവും, ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സഊദ് ഇസ്‌ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന് ഇസ്‌ലാമിക കർമശാസ്​ത്രത്തിൽ മാസ്​റ്റർ ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി. ഉമ്മുൽ ഖുറാ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പിഎച്ച്.ഡി നേടിയത്.

    റിയാദിലെ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ സഊദ് ഇസ്‌ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രഫസറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ തനതായ ശൈലിയിലുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്. ഖുർആൻ റെക്കോഡിങ്ങുകളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കപ്പെടുന്ന ശബ്​ദങ്ങളിലൊന്ന് അദ്ദേഹത്തി​ന്റേതാണ്.

    ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയും മിതവാദപരമായ ഇസ്‌ലാമിന് വേണ്ടിയും അന്താരാഷ്​ട്ര വേദികളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇസ്‌ലാമിനും ലോകസമാധാനത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 2005-ൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദുബൈ ഇൻറർനാഷനൽ ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

    TAGS:quran recitationMinistry of Hajj and UmrahDr. Abdurrahman Alsudais
    News Summary - Sheikh Dr. Abdurrahman Al-Sudais in his 43rd year of service to the Haram
