Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    25 Jan 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 9:13 AM IST

    ശൈ​ഖു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ്യ സെ​ന്റ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ശൈ​ഖു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ്യ സെ​ന്റ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം

    വി.​പി. സു​ഹൈ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ശൈ​ഖു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ്യ സെ​ന്റ​റി​ലെ മ​ദ്ര​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്പോ​ർ​ട്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​സ്ഫാ​നി​ലെ അ​ൽ​സ​ഫ്‌​വ ട​ർ​ഫി​ൽ വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്കും വെ​വ്വേ​റെ​യാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം വി.​പി സു​ഹൈ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ച്ച്‌ പാ​സ്റ്റ് സ​ല്യൂ​ട്ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​നി​ത ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ല മൂ​സ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ച്ച്‌ പാ​സ്റ്റി​ന് സ​ല്യൂ​ട്ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ, സൂ​പ്പ​ർ സീ​നി​യ​ർ, കി​ഡ്സ്‌ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം, 200 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം, 1500 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം, 4x100 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ, സാ​ക്ക് റേ​സ്, റി​ങ് പാ​സി​ങ്, ക​ബ​ഡി, വ​ടം​വ​ലി, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ബോ​ൾ പാ​സി​ങ്, ബോ​ൾ ഗാ​ത​റി​ങ്, ബ​ലൂ​ൺ ബ​ഴ്സ്റ്റി​ങ്, ലെ​മ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് സ്പൂ​ൺ, ഹാ​റ്റ് പാ​സി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.സ​യീം മ​ൻ​സൂ​ർ (സീ​നി​യ​ർ ബോ​യ്സ് ), അ​യ്ഹാ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ (ജൂ​നി​യ​ർ ബോ​യ്സ്), റു​വാ ഹ​നീ​ൻ (സീ​നി​യ​ർ ഗേ​ൾ​സ്), മ​റി​യം (ജൂ​നി​യ​ർ ഗേ​ൾ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി.

    നാ​ല് ഹൗ​സു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചു ന​ട​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ൽ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റെ​ഡ് ഹൗ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഗ്രീ​ൻ ഹൗ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ബ്ലൂ ​ഹൗ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ യെ​ല്ലോ ഹൗ​സ്, ബ്ലൂ ​ഹൗ​സ്, റെ​ഡ് ഹൗ​സ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ, വ​ടം​വ​ലി, ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്‌​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    വ​ടം​വ​ലി​യി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ഒ​ന്നും വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്‌​സ് ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, മ​ദ്ര​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വ​നി​ത വി​ങ്ങും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

