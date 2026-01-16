Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയമനിൽ രാഷ്​ട്രീയ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 8:59 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 8:59 PM IST

    യമനിൽ രാഷ്​ട്രീയ അഴിച്ചുപണി, ഡോ. ഷായ മുഹ്സിൻ സിന്ദാനി പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    നിർണായകമായ രാഷ്​ട്രീയ നീക്കം
    യമനിൽ രാഷ്​ട്രീയ അഴിച്ചുപണി, ഡോ. ഷായ മുഹ്സിൻ സിന്ദാനി പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി
    cancel
    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: ആഭ്യന്തര രാഷ്​ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ യമനിൽ നിർണ്ണായക ഭരണമാറ്റം. നിലവിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായ ഡോ. ഷായ മുഹ്സിൻ സിന്ദാനിയെ രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു. നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി സാലിം സാലിഹ് ബിൻ ബ്രൈക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയുടെ പിന്തുണയുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിലാണ് പുതിയ നിയമനം നടത്തിയത്. ഭരണസംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, രാഷ്​ട്രീയ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം.

    തെക്കൻ യമനിലെ വിഘടനവാദി ഗ്രൂപ്പായ സതേൺ ട്രാൻസിഷണൽ കൗൺസിലി​െൻറ (എസ്​.ടി.സി) സ്വാധീനം വർധിക്കുകയും സൗദി അതിർത്തി വരെ സംഘർഷം പടരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഭരണമാറ്റം. സൗദി പിന്തുണയുള്ള സർക്കാർ സൈന്യം തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളുടെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭരണതലത്തിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയത്. രാജ്യത്തെ രാഷ്​ട്രീയ അസ്ഥിരത പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ കൗൺസിലി​െൻറ നീക്കമായാണ് ഇതിനെ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത്.

    പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണുള്ളത്. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ആഭ്യന്തര യുദ്ധവും അത് സൃഷ്​ടിച്ച മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിക്കുക, തകർന്നടിഞ്ഞ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ച് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നീ ദൗത്യങ്ങളാണ്​ മുന്നിലുള്ളത്​. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ മന്ത്രിസഭ രൂപവത്​കരിക്കുന്നതോടെ യമനിലെ രാഷ്​ട്രീയ-ഭരണ രംഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് രാജ്യാന്തര സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yemenPrime Minister
    News Summary - Shaya Mohsin Zindani as Yemen new prime minister
    Similar News
    Next Story
    X