യാര സ്കൂളിൽ യുവസംരംഭകർക്കായി ‘ഷാർക് ടാങ്ക് 2025’text_fields
റിയാദ്: യാര ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ വാണിജ്യ വകുപ്പ് യുവസംരംഭകർക്കായി ‘ഷാർക് ടാങ്ക് 2025’ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉദ്ഘാടനം പ്രിൻസിപ്പൽ ആസിമ സലീം നിർവഹിച്ചു. ആധുനിക ബിസിനസ് ലോകത്തിന് സംരംഭകരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർഥികളിൽ സംരംഭകത്വ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിെൻറ ആവശ്യകത പ്രിൻസിപ്പൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
അലർട്ട് സീറ്റ്, ഇക്കോ സിപ്പ്, ഹെയർമേറ്റ്, ടാപ്ഡൈൻ, കുറലിങ്ക്, സിപ്സിങ്ക്, സൈംസ്കിൻ, റീറൈറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി നൂതന ഉൽപന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പങ്കെടുത്തവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഹബീബുർറഹ്മാൻ, ഫർഹാൻ അഹമ്മദ് ഹാഷ്മി, സൽമാനുൽ ഫാരിസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘാടക സമിതിയാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അവതരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത്.
ഇക്കോസിപ്പിന് അഞ്ജലി, ഫിദ, അലേർട്ട് സീറ്റിന് ആമിന ഫാത്തിമ, ഐഷ റിദ എന്നിവർ ഒന്നാം സമ്മാനം പങ്കിട്ടു. രണ്ടാം സമ്മാനം തപ്ഡിൻ (ക്യൂ മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം) എന്ന ചിത്രത്തിന് തൗഫീഖും റയാനും നേടി. ‘ബിഹേവിയറൽ ഇക്കണോമിക്സ്’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പാനൽ ചർച്ചയും നടന്നു. പരിപാടി വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ സർഗാത്മകത, ആത്മവിശ്വാസം, സംരംഭക മികവ് എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register