Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 1:06 PM IST

    യാര സ്കൂളിൽ യുവസംരംഭകർക്കായി ‘ഷാർക് ടാങ്ക് 2025’

    യാര സ്കൂളിൽ യുവസംരംഭകർക്കായി ‘ഷാർക് ടാങ്ക് 2025’
    യാ​ര സ്കൂ​ളി​ൽ യു​വ​സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ‘ഷാ​ർ​ക്​ ടാ​ങ്ക്​ 2025’ൽ ​

    പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: യാ​ര ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പ് യു​വ​സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കാ​യി ‘ഷാ​ർ​ക്​ ടാ​ങ്ക് 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​സി​മ സ​ലീം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ധു​നി​ക ബി​സി​ന​സ്​ ലോ​ക​ത്തി​ന് സം​രം​ഭ​ക​രെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ല​ർ​ട്ട് സീ​റ്റ്, ഇ​ക്കോ സി​പ്പ്, ഹെ​യ​ർ​മേ​റ്റ്, ടാ​പ്‌​ഡൈ​ൻ, കു​റ​ലി​ങ്ക്, സി​പ്‌​സി​ങ്ക്, സൈം​സ്കി​ൻ, റീ​റൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി നൂ​ത​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​ബീ​ബു​ർ​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷ്മി, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തെ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​ക്കോ​സി​പ്പി​ന് അ​ഞ്ജ​ലി, ഫി​ദ, അ​ലേ​ർ​ട്ട് സീ​റ്റി​ന് ആ​മി​ന ഫാ​ത്തി​മ, ഐ​ഷ റി​ദ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം ത​പ്‌​ഡി​ൻ (ക്യൂ ​മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ സി​സ്​​റ്റം) എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ന് തൗ​ഫീ​ഖും റ​യാ​നും നേ​ടി. ‘ബി​ഹേ​വി​യ​റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യും ന​ട​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം, സം​രം​ഭ​ക മി​ക​വ് എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:newsgulfyoung entrepreneursYara School
    News Summary - ‘Shark Tank 2025’ for young entrepreneurs at Yara School
