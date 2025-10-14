Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:29 AM IST

    ശ​രീ​ഫ് കു​റ്റൂ​രി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം

    ശ​രീ​ഫ് കു​റ്റൂ​രി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം
    ശ​രീ​ഫ് കു​റ്റൂ​രി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം അ​ലി അ​ക്ബ​ർ ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വേ​ങ്ങ​ര അ​ലി​വ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ശ​രീ​ഫ് കു​റ്റൂ​രി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി വേ​ങ്ങ​ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ്വി​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ അ​ലി അ​ക്ബ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മ​ദ് ചോ​ല​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ശ​രീ​ഫ് കു​റ്റൂ​ർ മ​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സി.​കെ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ , മ​ജീ​ദ് പു​ക​യൂ​ർ, ശി​ഹാ​ബ് ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, ല​ത്വീ​ഫ് അ​രീ​ക്ക​ൻ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​രു​വാ​ട​ൻ, സ​ലാ​ഹു വാ​ള​ക്കു​ട, യൂ​നു​സ് വേ​ങ്ങ​ര , നാ​സ​ർ പൊ​ന​ക്ക​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് ചേ​റൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ശ​രീ​ഫ് കു​റ്റൂ​രി​ന് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​ര​വും വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി.​നാ​സ​ർ മ​മ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും, നൗ​ഷാ​ദ​ലി പ​റ​പ്പൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​ശി​ഹാ​ബ് പാ​റ​ക്കാ​ട്ട് , ഇ.​കെ. മു​ജ​ഫ​ർ, നാ​സ​ർ കാ​രാ​ട​ൻ, ഹാ​രി​സ് ക​ള്ള​ത്താ​ൻ, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, സി​ദ്ധീ​ഖ് പു​ള്ളാ​ട്ട്, അ​ബ്ദു​ല്ല പ​റ​പ്പൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് ചോ​ല​ക്കു​ണ്ട്, അ​ൻ​വ​ർ ഊ​ര​കം, മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് ചു​ക്ക​ൻ, ന​ജീ​ബ് പ​റ​പ്പൂ​ർ,പി.​കെ നാ​സ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:SharifSaudi Arabia NewsKMCC Awardgulf news malayalam
    News Summary - Sharif Kuttur receives KMCC award
