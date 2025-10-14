ശരീഫ് കുറ്റൂരിന് കെ.എം.സി.സി സ്വീകരണംtext_fields
ജിദ്ദ: ഹ്രസ്വ സന്ദർശനാർഥം ജിദ്ദയിലെത്തിയ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡന്റും വേങ്ങര അലിവ് ഫൗണ്ടേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ശരീഫ് കുറ്റൂരിന് കെ.എം.സി.സി വേങ്ങര നിയോജക മണ്ഡലം ജിദ്ദ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വികരണം നൽകി. വേങ്ങര മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ അലി അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമദ് ചോലക്കൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ശരീഫ് കുറ്റൂർ മഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സി.കെ റസാഖ് മാസ്റ്റർ , മജീദ് പുകയൂർ, ശിഹാബ് കണ്ണമംഗലം, ലത്വീഫ് അരീക്കൻ, അഹമ്മദ് കരുവാടൻ, സലാഹു വാളക്കുട, യൂനുസ് വേങ്ങര , നാസർ പൊനക്കൻ, നൗഷാദ് ചേറൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മുഖ്യാതിഥിയായ ശരീഫ് കുറ്റൂരിന് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ സ്നേഹോപഹാരവും വിവിധ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ ഉപഹാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ കൈമാറി.നാസർ മമ്പുറം സ്വാഗതവും, നൗഷാദലി പറപ്പൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.ശിഹാബ് പാറക്കാട്ട് , ഇ.കെ. മുജഫർ, നാസർ കാരാടൻ, ഹാരിസ് കള്ളത്താൻ, നജ്മുദ്ദീൻ കണ്ണമംഗലം, സിദ്ധീഖ് പുള്ളാട്ട്, അബ്ദുല്ല പറപ്പൂർ, ഹമീദ് ചോലക്കുണ്ട്, അൻവർ ഊരകം, മൻസൂർ, അഷ്റഫ് ചുക്കൻ, നജീബ് പറപ്പൂർ,പി.കെ നാസർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
