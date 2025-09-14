ജിദ്ദയിൽ ആറ് ബില്യൺ റിയാലിന്റെ വൻകിട ടവർ പദ്ധതിയുമായി ശർബത്ലി ഗ്രൂപ്പ്

ജിദ്ദയിൽ ആറ് ബില്യൺ റിയാലിന്റെ വൻകിട ടവർ പദ്ധതിയുമായി ശർബത്ലി ഗ്രൂപ്പ്text_fields
ജിദ്ദ: ജിദ്ദയിൽ ശർബത്ലിക്ക് കീഴിലെ നഹ്ല ഗ്രൂപ്പ് വികസിപ്പിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിൾ പദ്ധതിയുടെ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൽ ജിദ്ദ മേയർ സ്വാലിഹ് ബിൻ അലി അൽ തുർക്കി, ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിരവധി എക്സിക്യൂട്ടീവ് നേതാക്കൾ, കൺസൾട്ടന്റുകൾ, അതിഥികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ജിദ്ദയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മിക്സഡ്-യൂസ് വികസന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിൾ പദ്ധതി. നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് റോഡിന്റെയും അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് (തഹ്ലിയ) സ്ട്രീറ്റിന്റെയും ഇടയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഷർബത്ലി കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ അൽ നഹ്ല ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിൾ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ജിദ്ദ മേയർ സന്തോഷവും അഭിമാനവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ പദ്ധതി ഒരു പ്രമുഖ നഗര ലാൻഡ്മാർക്കായി മാറുമെന്നും ജിദ്ദയുടെ ആകർഷണങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഒരു മുൻനിര നഗര, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുമെന്നും മേയർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ജിദ്ദയുടെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപ്രകൃതിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിൾ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് അൽ നഹ്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഇഹ്സാൻ ബിൻ അബ്ബാസ് ബാഫഖീഹ് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 90,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ പദ്ധതി ഒരു വ്യതിരിക്തമായ ലാൻഡ്മാർക്കിനെയും ജിദ്ദ നഗരമധ്യത്തിലേക്കുള്ള അത്ഭുതകരമായ കവാടത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിൾ വെറുമൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതിയല്ല,ആകർഷകമായ ഒരു നഗര-വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ നഗരത്തിനായുള്ള വലിയ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ജിദ്ദയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അൽനഹ്ല ഗ്രൂപ്പ് ശ്രമിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയിലെ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണിതെന്നും ബാഫഖീഹ് പറഞ്ഞു. തൊഴിലവസരങ്ങളും ബിസിനസ് അവസരങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതി ഉപകരിക്കും. ഒപ്പം ഇതൊരു വിനോദസഞ്ചാര, പാർപ്പിട, വാണിജ്യ, വിനോദ കേന്ദ്രവുമായിരിക്കും. ഗുണനിലവാരമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും പുതിയ വളർച്ച അവസരങ്ങളും ഇത് പ്രദാനംചെയ്യും. സൗദി വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി 2030 ൽ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ബാഫഖീഹ് പറഞ്ഞു.
ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിൾ പദ്ധതി പ്രകാരം 87,467 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഭൂമി വികസിപ്പിക്കാനും തെരുവുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് അൽനഹ്ല ഗ്രൂപ്പിന്റെ (അൽഅമീൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി) റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ സി.ഇ.ഒ സാമി അൽ മഖ്ദൂബ് പറഞ്ഞു. 800 ലധികം ഹോട്ടൽ മുറികൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും.റെസിഡൻഷ്യൽ ടവറുകൾക്ക് പുറമേ ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാല് അന്താരാഷ്ട്ര ഹോട്ടലുകൾ, ഓഫീസുകൾ, വാണിജ്യ ഇടങ്ങൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ മാത്രം അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിൾ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ ജിദ്ദയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലക്ക് ഉന്നതി നൽകും. പദ്ധതിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് 500 മീറ്ററിലധികം നീളത്തിൽ തുറന്ന ബൊളിവാർഡ് ഉണ്ടാകും. ഇരുവശത്തും റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കഫേകൾ, ആഡംബര റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ, വിനോദ ഘടകങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിമുകൾക്കായി വലിയ ഹാളുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. പ്രകടനങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദേശീയ ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പൊതു ഇടങ്ങൾ എന്നിവയും പദ്ധതിയിലുണ്ടാകമെന്നും അൽമഖ്ദൂബ് പറഞ്ഞു.
സമകാലിക മനോഭാവത്തോടെ ഹിജാസി പൈതൃകത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഗോൾഡൻ ട്രയാംഗിൾ പദ്ധതിയുടെ രൂപകൽപ്പനയെന്ന് മേജർ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ് മുനീബ് ഹമൂദ് പറഞ്ഞു. ജിദ്ദയുടെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നഗരാനുഭവം നൽകുകയും പുതിയ തരം വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നിക്ഷേപ മൂല്യം ആറ് ബില്യൺ റിയാലിൽ കൂടുതലാണ്. ടൂറിസം വികസന ഫണ്ടുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ വഴിയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുക. നഗര രൂപകൽപ്പനയിലും ആസൂത്രണത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന് മുനീബ് ഹമൂദ് പറഞ്ഞു.
