cancel camera_alt Representational Image By വെബ് ഡെസ്ക് മ​ദീ​ന: യു.​പി​യി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളെ കൊ​ണ്ട് ത​ല്ലി​ച്ച ന​ട​പ​ടി രാ​ജ്യ​ത്ത് വം​ശ​വെ​റി​യും വെ​റു​പ്പും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും ന​ട​മാ​ടു​ന്ന​തി​​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും മ​ദീ​ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ചെ​റു​വാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​​ന്‍റെ വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ദീ​ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച തു​ക ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വു​മാ​യ മ​ജീ​ദ് ചെ​റു​വാ​ടി​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹ​മീ​ദ് പെ​രും​പ​റ​മ്പി​ൽ കൈ​മാ​റി. മ​ദീ​ന​യി​ൽ​നി​ന്നും ജോ​ലി മാ​റി​പ്പോ​കു​ന്ന, സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്നും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​​ന്‍റെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ദീ​ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ക​ൺ​വീ​ന​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ജം​ഷീ​ർ ഹം​സ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര​ക്ക് മ​ദീ​ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹ​മീ​ദ് ചെ​രു​പ​റ​മ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക​രീം പ​യ​ങ്ക​ൽ, മ​ജീ​ദ് ചെ​റു​വാ​ടി, ന​ജീ​ബ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഹ​നീ​ഫ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ജീ​ബ് ചെ​നാ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫൈ​സ​ൽ അ​ഞ്ച​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​റു​വാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​​ന്റെ വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ദീ​ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്വ​രൂ​പി​ച്ച തു​ക മ​ജീ​ദ് ചെ​റു​വാ​ടി​ക്ക്, ഹ​മീ​ദ് പെ​രും​പ​റ​മ്പി​ൽ കൈ​മാ​റു​ന്നു



Shame on the state for beating the student teacher - Madina O.I.C. .C