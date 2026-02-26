Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    26 Feb 2026 7:15 AM IST
    date_range 26 Feb 2026 7:15 AM IST

    ശാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ വ​ലി​യ​ക​ത്തി​നെ​യും റി​യാ​സ് ക​ള്ളി​യ​ത്തി​നെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു

    ശാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ വ​ലി​യ​ക​ത്തി​നെ​യും റി​യാ​സ് ക​ള്ളി​യ​ത്തി​നെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ വ​ലി​യ​ക​ത്തി​നെ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വ​ന്നേ​രി നാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ആ​ദ്യ വി​ദേ​ശി​യാ​യി ജി​ദ്ദ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ വ​ലി​യ​ക​ത്തി​നെ​യും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ്പെ​ഷ​ൽ ടാ​ല​ന്റ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി സി ​സ്യൂ​ട്ട് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ല​ഭി​ച്ച വ​ന്നേ​രി നാ​ടി​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൻ റി​യാ​സ് ക​ള്ളി​യ​ത്തി​നെ​യും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വ​ന്നേ​രി നാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ഫ്താ​റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മു​സാ​ഫി​ർ ഏ​ലം​കു​ളം ശാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​നെ​യും അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വ​ട​ക്കേ​കാ​ട് റി​യാ​സ് ക​ള്ളി​യ​ത്തി​നെ​യും ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക്ലി​ഫ് പ്രോ​മോ അ​ഡ്വ​ർ​ടൈ​സി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ശാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ന് ക​മ്പ​നി എം​ഡി ഷാ​ഹു​ൽ പി​ള്ള​ക്കാ​ടും റി​യാ​സി​ന് പി.​പി റ​ഹി​മും ന​ൽ​കി. സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ട​വ​ണ്ണ, ഡോ. ​ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ടൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത്, യൂ​നു​സ് കാ​ട്ടൂ​ർ, ന​സീ​ർ വാ​വ​ക്കു​ഞ്ഞു. സി.​എ​ച്ച്. ബ​ഷീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    നാ​സ​ർ വെ​ളി​യം​കോ​ട് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ കാ​ദ​ർ ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​സ​ർ സൈ​ൻ, ന​സീ​ർ ച​മ്മ​ന്നൂ​ർ, യൂ​നു​സ് ചു​ങ്ക​ത്ത്, ഫി​റോ​സ് അ​യി​രൂ​ർ, ഖ​ലീ​ൽ, ബി​നു, ശി​ബി​ൽ, നാ​സി​ഫ്, സ​ഹ​ൽ, ഷ​ഹീം, മു​നാ​സ്, ന​സ്ഫാ​ൻ, നാ​സ​ർ, ഷാ​ജി ദി​ൽ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

