Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആ​ട് ച​ന്ത​യി​ലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 March 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 25 March 2026 12:44 PM IST

    ആ​ട് ച​ന്ത​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പെ​രു​ന്നാ​ൾ സ​മ്മാ​ന​വു​മാ​യി ‘ത​ണ​ൽ’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ആ​ടു ച​ന്ത​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പെ​രു​ന്നാ​ൾ കി​റ്റു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ത​ണ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    ദ​മ്മാം: ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​യി​ൽ സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ലെ ത​ണ​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ. ആ​ട് ച​ന്ത​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ നൂ​റോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പെ​രു​ന്നാ​ൾ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്താ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മാ​തൃ​ക​യാ​യ​ത്. സോ​ന ജു​വ​ല​റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പെ​രു​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ ബി​രി​യാ​ണി ത​യ്യാ​റാ​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പെ​രു​ന്നാ​ൾ പോ​ലു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​ത്ഥ​വ​ത്താ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കൊ​രു സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്തം’ എ​ന്ന ത​ണ​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ എ​ളി​യ ശ്ര​മ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും ന​ർ​ത്ത​കി​യു​മാ​യ ശി​ൽ​പ നൈ​സി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, മ​ഞ്ജു മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ലീ​ന ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സോ​ന ഗോ​ൾ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ആ​ട് ച​ന്ത​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ണ​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി നോ​മ്പു​തു​റ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ന​സ്സി​ന് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​ർ​ന്ന വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​നാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​തെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ത​ണ​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്​​ദു​ള്ള, അ​ൻ​ഷാ​ദ്, വി​ഷ്ണു, നൈ​സി​ൽ, ശി​ൽ​പ നൈ​സി​ൽ, നാ​ഗ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: newssaudinewsgulf
    News Summary - 'Shade' rally with gifts for goat market workers
    Next Story
    X