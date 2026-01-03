Begin typing your search above and press return to search.
    സൗ​ദി​യി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഠി​ന​മാ​യ ത​ണു​പ്പ്; കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ച​നം

    താ​പ​നി​ല പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി​ക്ക് താ​ഴെ​യെ​ത്തു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഠി​ന​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ശൈ​ത്യ​ത​രം​ഗ​മാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ​ജൗ​ഫ്, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​മേ​ഖ​ല, ത​ബൂ​ക്ക്, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ​ഖ​സീം, റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല കു​ത്ത​നെ താ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ട് ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് മു​ത​ൽ മൈ​ന​സ് ര​ണ്ട് ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് (പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി​ക്ക് താ​ഴെ) വ​രെ​യാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​തി​ശൈ​ത്യം ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ക​രു​തി വെ​ക്കാ​നും ആ​രോ​ഗ്യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

