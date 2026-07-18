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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 July 2026 9:26 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 9:26 PM IST

    ഗതാഗത നിയമലംഘനം നടത്തിയ നിരവധി ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിൽ

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    ഗതാഗത നിയമലംഘനം നടത്തിയ നിരവധി ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിൽ
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    ബുറൈദ: അൽ ഖസീം പ്രവിശ്യയിലെ ബുറൈദ നഗരത്തിൽ വിവിധ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയ നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാരെ അൽ ഖസീം റീജനൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്​ പിടികൂടി. നഗരത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ട്രാഫിക് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിയമലംഘകർ വലയിലായത്.

    പിടിയിലായ ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാഫിക് അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയതായി അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രദേശത്ത് ട്രാഫിക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:DriverscaughtTraffic ViolationsSaudi Arabia
    News Summary - Several drivers caught for traffic violations
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