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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 July 2026 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 8:40 AM IST

    റിയാദിൽ വീണ്ടും സെവൻസ് ആവേശം; ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എഫ്.സി ടൂൺമെന്റിന് അടുത്തയാഴ്ച തുടക്കം

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    റിയാദിൽ വീണ്ടും സെവൻസ് ആവേശം; ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എഫ്.സി ടൂൺമെന്റിന് അടുത്തയാഴ്ച തുടക്കം
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    ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ്‌ എ​ഫ് സി ​ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി യോ​ഗം

    റി​യാ​ദ്: ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ്‌ എ​ഫ്.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ സീ​സ​ൺ ത്രീ ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച്ച റി​യാ​ദ്​ അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് റോ​ഡി​ലെ അ​ൽ ഇ​സ്കാ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പ് ല​ഹ​രി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന റി​യാ​ദി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് അ​സു​ല​ഭ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ‘റി​ഫ’​യി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജൂ​ലൈ 23, 24, 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ‘ഫ്ര​ണ്ടി മൊ​ബൈ​ൽ’ ആ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. സെ​വ​ൻ​സ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ളി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് സൗ​ദി റ​ഫ​റി അ​ലി അ​ൽ ഖ​ഹ്ഥാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി 10-നും ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി ഒ​ൻ​പ​തി​നും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ന​ജീ​ബ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ബ​ഷീ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി 51 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ന സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​രാ​യി റ​ജീ​ഫ്, ഫൈ​സ​ൽ തി​രൂ​ർ, പി.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ശാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ജം​ഷി നി​ല​മ്പു​ർ, ഹ​കീം, മു​സ്ത​ഫ, ശി​വ, ഷം​സീ​ർ, ന​ജീ​ബ്, ന​സീ​ഫ്, സ​ൽ​മാ​ൻ, മു​നീ​ർ, അ​ലി എ​ന്നി​വ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു.

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    TAGS:Riyadhtournamentsevens footbalgulf
    News Summary - Sevens excitement returns to Riyadh; Black and White FC tournament begins next week
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