cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ക്ക​: ഹ​ജ്ജ്​ പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഏ​ഴു പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി. മ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജ​വാ​സ​ത്ത് സീ​സ​ണ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ഇ​വ​രെ ശി​ക്ഷി​ച്ചു. ത​ട​വും പി​ഴ​യു​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ വി​ധി​ച്ച​ത്. പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച് കു​ടു​ങ്ങി​യ വി​ദേ​ശി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും ജ​വാ​സ​ത്ത് സീ​സ​ണ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ വി​ധി​ച്ചു. പു​തി​യ വി​സ​ക​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​ൻ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ട്. ഹ​ജ്ജ്​ പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ ക​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ശി​ക്ഷ​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ മ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ചെ​ക്ക് പോ​സ്​​റ്റു​ക​ളി​ൽ ജ​വാ​സ​ത്ത് സീ​സ​ണ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ആ​റു മാ​സം വ​രെ ത​ട​വും 50,000 റി​യാ​ൽ തോ​തി​ൽ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ര​ട്ടി തു​ക പി​ഴ​ചു​മ​ത്തും. ഇ​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഹ​ജ്ജ്​ നി​യ​മ, നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളോ​ടും വി​ദേ​ശി​ക​ളോ​ടും ജ​വാ​സ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

Seven people arrested for trying to pass those without Hajj permits