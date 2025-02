cancel camera_alt റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ്​ ഫൈ​സ​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല ആ​ഗോ​ള നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 2025ലെ ​മി​ക​ച്ച 250 ആ​ഗോ​ള ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ ‘ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ്’ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​ഴ്​ സൗ​ദി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ്​ ഫൈ​സ​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്​​റ്റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​റാ​ണ്​ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ. മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റും വ​ട​ക്കെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യും ചേ​രു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ഇ​ത് ലോ​ക​ത്തി​ലെ 15ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. കി​ങ്​ ഫൈ​സ​ൽ സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി, കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി, കി​ങ്​ ഖാ​ലി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി, കി​ങ്​ സ​ഊ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി, കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി, നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്, കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ. സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റി​​ന്റെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​നം, നൂ​ത​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, ശാ​സ്ത്ര​ഗ​വേ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​ആ​ഗോ​ള നേ​ട്ടം. ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​വു​മാ​ണ്. 30ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ത​രം​തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ജോ​ൺ​സ് ഹോ​പ്കി​ൻ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ ഓ​ക്‌​സ്‌​ഫോ​ർ​ഡ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. Show Full Article

