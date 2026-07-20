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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 July 2026 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 8:35 AM IST

    പ്രവാസികൾക്ക് സഹായവുമായി സേവന കേന്ദ്രം: നോർക്ക ഐ.ഡി കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു

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    പ്രവാസികൾക്ക് സഹായവുമായി സേവന കേന്ദ്രം: നോർക്ക ഐ.ഡി കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു
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    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം@​ജി​ദ്ദ​യു​ടെ നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്‌ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മു​സാ​ഫി​ർ, വ​ഹാ​ബ്‌ വേ​ങ്ങൂ​രി​ന്‌ ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​വാ​സി സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം’ മു​ഖേ​ന കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് പ്ര​ചാ​ര​ണ മാ​സം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ 15 വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ല​ഭി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​നു​മാ​യ മു​സാ​ഫി​ർ, വ​ഹാ​ബ്‌ വേ​ങ്ങൂ​രി​ന്‌ ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​ല ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ജീ​വി​ത ക്ലേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ന്ന ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​എം. ഹു​സ്സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി.​പി. ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്‌, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ, ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ, സാ​ജു റി​യാ​സ്‌, ഉ​സ്മാ​ൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ജി​ദ്ദ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ സ​മീ​പി​ച്ചു. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ, തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സ​ഹാ​യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് എ​ല്ലാ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് കാ​മ്പ​യി​നി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യ സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​െൻറ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കും വി​വി​ധ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്. ഈ ​ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​ര​ണ സ​ന്ദേ​ശം കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ വ​ഴി സാ​ധി​ച്ച​താ​യും ക​മ്മി​റ്റി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    സം​രം​ഭ​ത്തി​െൻറ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പ്ര​വാ​സി സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി​യ നോ​ർ​ക്ക അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും, കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​പ്പം നി​ന്ന എ​ല്ലാ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും, വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് സേ​വ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​വാ​സി സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം@​ജി​ദ്ദ’ മു​ഖേ​ന നോ​ർ​ക്ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​റ്റ​സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ, രേ​ഖാ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:Saudi Newsnorka id cardsExpatriatesNorka Roots
    News Summary - Service center provides assistance to expatriates: Norka ID cards distributed
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