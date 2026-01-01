Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 12:39 PM IST

    ഉ​മ​ർ ഉ​മ​രി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ഉ​മ​ർ ഉ​മ​രി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഉ​മ​ർ ഉ​മ​രി​ക്ക് സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ ദാ​ഇ​യും നി​ല​വി​ലെ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ കു​ന്ന​ത്ത് ഉ​മ​ർ ഉ​മ​രി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. ദ​മ്മാം ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ന്ദി​യോ​ടെ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. ന​സീ​മു​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ചു​ങ്ക​ത്ത​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. യൂ​സു​ഫ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ജീ​ബു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ കു​ഴി​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​എ​ച്ച്. സ​മീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​മ​ർ ഉ​മ​രി മ​റു​പ​ടി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഷി​യാ​സ് മീ​മ്പ​റ്റ, അ​ശ്റ​ഫ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, ഷാ​ജി ക​രു​വാ​റ്റ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

