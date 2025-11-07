Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:06 AM IST

    ‘സീഫ്’ ഓണാഘോഷവും വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും

    ‘സീഫ്’ ഓണാഘോഷവും വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗവും
    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (സീ​ഫ്) സൈ​ഹാ​ത് റീ​ഫ് ഗ​ൾ​ഫ് ഹാ​ളി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യോ​ഗ​വും ന​ട​ത്തി. വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​വ​ട്ട​വു​മൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ വ​ർ​ഗീ​സ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ അ​ടി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഡ്വ. നി​ജാ​സ് കൊ​ച്ചി വ​ര​വു​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ആ​ലു​വ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്മ​ൽ, നാ​സ​ർ കാ​ദ​ർ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ അ​മ്പാ​ട​ൻ, ലി​ൻ​സ​ൻ ദേ​വ​സ്സി, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ, ക​രീം കാ​ച്ചാം​കു​ഴി, നി​ഷാ​ദ് കു​ഞ്ചു, ഷ​മീ​ർ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, ഡോ. ​റൂ​ബി​യ അ​ജ്മ​ൽ, മാ​യ ജി​ബി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി.​ബി. ത​മ്പി സ്വാ​ഗ​ത​വും സീ​തി മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

