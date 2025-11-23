Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 8:48 AM IST

    വാ​ഹാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ്​ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ; ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യം തേ​ടി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ

    വാ​ഹാ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ്​ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ; ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യം തേ​ടി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ
    അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്​

    ജു​ബൈ​ൽ: വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ക​ണ്ണൂ​ർ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ പെ​രു​വ​ള​ത്ത് പ​റ​മ്പ് വ​യ​ക്ക​ര ചി​സ്തി ന​ഗ​ർ കോ​ട്ട​പ്പ​റ​മ്പ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദി​െൻറ (55) ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി സ​ഹാ​യം തേ​ടി സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ. ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി അ​ത്യാ​സ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജു​ബൈ​ലി​ലെ അ​ൽ​മാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി രൂ​പ ഇ​തു​വ​രെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വാ​യി. ര​ണ്ട് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​വു​ക​യും ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു കാ​ൽ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു.

    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ഖാ​മ​യോ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സോ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ ഹു​റൂ​ബ് (സ്‌​പോ​ൺ​സ​റു​ടെ അ​ടു​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ളി​ച്ചോ​ട്ടം) ഗ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 15 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഡ്രൈ​വ​ർ വി​സ​യി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​ണ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി​വ​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 17ന് ​ഖ​ഫ്ജി​യി​ൽ പോ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ബൂ ഹൈ​ദ​രി​യാ റോ​ഡി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

    അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ് ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹ​നം മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യോ​ടും മ​റ്റു അ​ഭ്യു​ദ​യ കാം​ക്ഷി​ക​ളോ​ടും സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യ 10,000 റി​യാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച​ത്.

    ഹു​റൂ​ബി​ൽ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ഏ​റെ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​ണ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദി​െൻറ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ൽ​മാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വെൻറി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. ആ​റ്​ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം റി​യാ​ലി​െൻറ (ഒ​ന്ന​ര കോ​ടി രൂ​പ​യോ​ളം) ആ​ശു​പ​ത്രി ബി​ൽ വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദി​ന് മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഭാ​ര്യ ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ നി​മി​ത്തം ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്നും ക​ട​മെ​ടു​ത്ത പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ജ​പ്‌​തി​യു​ടെ വ​ക്കി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബം.

    നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി മു​ഖേ​ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​ൻ സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് നി​യ​മ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ​വ​ർ.

