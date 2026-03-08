Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    8 March 2026 11:29 PM IST
    Updated On
    8 March 2026 11:29 PM IST

    മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും: വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചൈനീസ് പ്രതിനിധിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

    മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും: വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചൈനീസ് പ്രതിനിധിയുമായി ചർച്ച നടത്തി
     സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറി​െൻറ മിഡിൽ ഈസ്​റ്റിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ചായ് ജുന്നുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ

    റിയാദ്: സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറി​െൻറ മിഡിൽ ഈസ്​റ്റിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ചായ് ജുന്നുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഞായറാഴ്ച റിയാദിലെ മന്ത്രാലയ ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിലവിലെ പ്രാദേശികവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു.

    മേഖലയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അംബാസഡർ ഡോ. സഊദ് അൽ സാത്തിയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.


    TAGS:chinesesecurityForeign Ministerregion
