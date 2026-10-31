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    മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​വും വം​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ത​ണ​ലും

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    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ-​വി​ഭാ​ഗീ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും, അ​വ​യോ​ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ലാ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദ്വേ​ഷം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ളോ​ട് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ശൈ​ലി മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ പ​ത​ന​ത്തി​ന് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ല്ലാം കാ​ര​ണ​മാ​യി എ​ന്ന​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മു​ദാ​യ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കു​മെ​ന്ന ഭ​യ​ത്താ​ൽ പ്ര​ബ​ല നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വം​ശീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ തു​റ​ന്നെ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ മ​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, അ​തി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം വേ​റി​ട്ടു​നി​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ.

    എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ ശേ​ഷ​വും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ക​ർ​ക്കും വി​വാ​ദ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ഷാ​ജ​ൻ സ്ക​റി​യ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ കാ​ബി​ന​റ്റ് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​ഭ​ജ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. സ​മാ​ന​മാ​യി, ആ​രി​ഫ് ഹു​സൈ​ൻ തെ​രു​വ​ത്തി​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ലും പോ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും ചി​ല ന​ല്ല തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത് ശു​ഭോ​ദ​ർ​ക്ക​മാ​ണ്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വീ​ഴ്ച​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ലി​യാ​ണ് ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ, അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​രു ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട കേ​സി​ൽ പോ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​മാ​ന്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട്ട് തി​രു​ത്തു​ക​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത് സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​യ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും, പൊ​ലീ​സി​ലെ ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സ്വാ​ധീ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മ​റി​ക​ട​ന്ന് വി​ദ്വേ​ഷ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ വം​ശീ​യ​ത​യോ​ടു​ള്ള ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

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    News Summary - Secular Kerala Under Threat
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