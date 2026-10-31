മതേതര കേരളവും വംശീയവാദികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭരണകൂട തണലുംtext_fields
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വർഗീയ-വിഭാഗീയ പ്രവണതകളും, അവയോട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന സമീപനങ്ങളും ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്കായി വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികളോട് ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്തുന്ന ശൈലി മുൻ സർക്കാറുകളുടെ പതനത്തിന് എങ്ങനെയെല്ലാം കാരണമായി എന്നത് രാഷ്ട്രീയ വിശകലനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടാറുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ സമുദായ വോട്ടുകൾ ചോർന്നുപോകുമെന്ന ഭയത്താൽ പ്രബല നേതാക്കളുടെ വംശീയ പരാമർശങ്ങളെ തുറന്നെതിർക്കാൻ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വങ്ങൾ മടിച്ചപ്പോൾ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ടുനിന്ന് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ.
എന്നാൽ, പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷവും വിദ്വേഷ പ്രചാരകർക്കും വിവാദ യൂട്യൂബർമാർക്കും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനാവശ്യമായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഷാജൻ സ്കറിയയുടെ വീട്ടിലെ ചടങ്ങുകളിൽ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്തത് ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. സമൂഹത്തിൽ വിഭജനമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഭരണാധികാരികൾ ഭയപ്പെടുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങളെന്ന് പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നു. സമാനമായി, ആരിഫ് ഹുസൈൻ തെരുവത്തിനെപ്പോലുള്ളവർക്കെതിരെ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശക്തമായ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട്.
അതേസമയം, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലും പോലീസ് സംവിധാനത്തിലും ചില നല്ല തിരുത്തലുകൾ ദൃശ്യമാകുന്നത് ശുഭോദർക്കമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പൊലീസിന്റെ വീഴ്ചകളെ പൂർണമായി ന്യായീകരിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ, അടുത്തിടെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെട്ട വാഹനാപകട കേസിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അമാന്തം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് തിരുത്തുകയും കൃത്യമായ നിയമനടപടി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സ്വാഗതാർഹമായ മാതൃകയാണെങ്കിലും, പൊലീസിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്വാധീനങ്ങൾ പൂർണമായി മറികടന്ന് വിദ്വേഷ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഭരണകൂടം കൂടുതൽ ഇച്ഛാശക്തി കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വംശീയതയോടുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾ പൂർണമായി അവസാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.