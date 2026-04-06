Madhyamam
    date_range 6 April 2026 6:31 PM IST
    date_range 6 April 2026 6:31 PM IST

    കിങ്​ ഫഹദ് കോസ്‌വേയിൽ ഇനി ‘സ്കൂട്ടർ’ സേവനവും; യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാം

    കിങ്​ ഫഹദ് കോസ്‌വേയിലെ പാസ്‌പോർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സേവനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ

    ദമ്മാം: കിങ്​ ഫഹദ് കോസ്‌വേ വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആശ്വാസകരമായ പുതിയ നീക്കവുമായി സൗദി പാസ്‌പോർട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ജവാസത്). പ്രായമായവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനായി കിങ്​ ഫഹദ് കോസ്‌വേയിലെ പാസ്‌പോർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സേവനം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു.

    യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാസ്‌പോർട്ട് വിഭാഗത്തിനുള്ളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, യാത്രാ കവാടങ്ങളിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കൽ എന്നിവക്ക് പുറമെ, അടിയന്തിരമായി ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേഗത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്താനും ഈ സ്കൂട്ടറുകൾ സഹായിക്കും.

    യാത്രക്കാരുടെ അനുഭവം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനുമായി ജവാസത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്മാർട്ട് സൊല്യൂഷനുകളുടെ ഭാഗമാണിതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കിങ്​ ഫഹദ് കോസ്‌വേയിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വരും ഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ അതിർത്തി പോയിൻറുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിലൂടെ പാസ്‌പോർട്ട് നടപടികൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും സുഗമമായും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജവാസത്ത് അറിയിച്ചു.

    TAGS: service, Scooter, King Fahad Causeway
    News Summary - 'Scooter' service now available on King Fahad Causeway
