cancel camera_alt representational image By വെബ് ഡെസ്ക് റി​യാ​ദ്: വേ​ന​ല​വ​ധി​ക​ഴി​ഞ്ഞ് സൗ​ദി​യി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ ഈ ​മാ​സം 20ന് ​തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ള്‍ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ധ്യാ​പ​കേ​ത​ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഈ​യാ​ഴ്​​ച മു​ത​ല്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ന്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ഈ ​മാ​സം 20ന്​ ​ശേ​ഷം ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍. നീ​ണ്ട ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ അ​ധ്യ​യ​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സൗ​ദി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മു​ഴു​വ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ധ്യാ​പ​കേ​ത​ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കി​ൻ​ഡ​ർ ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ ത​ലം മു​ത​ല്‍ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​ത​ലം വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​മ​സ്​​റ്റ​റു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​രീ​തി​യാ​ണ് സൗ​ദി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ സെ​മ​സ്​​റ്റ​ര്‍ ഈ​മാ​സം 20 മു​ത​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 15വ​രെ തു​ട​രും. സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളും അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യോ​ടെ തു​റ​ക്കും. 20നും 23​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യാ​ണ് പ​ല സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലും ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

