Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമി​ക​ച്ച അ​റ​ബ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 8:45 AM IST

    മി​ക​ച്ച അ​റ​ബ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് സൗ​ദി​യു​ടെ ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’​ക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​പ്പി​ൽ 1100 ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ
    മി​ക​ച്ച അ​റ​ബ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് സൗ​ദി​യു​ടെ ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’​ക്ക്​
    cancel
    camera_alt

    മി​ക​ച്ച അ​റ​ബ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്​ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി സൗ​ദി​ അധി​കൃ​ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: രാ​ജ്യ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ദേ​ശീ​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’ അ​റ​ബ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്​ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി. ഉ​പ​യോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ 1100ല​ധി​കം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണി​ത്. കൈറോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ക്‌​സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ നാ​ലാ​മ​ത് പ​തി​പ്പി​ലാ​ണ് ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’ മി​ക​ച്ച അ​റ​ബ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്​ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സൗ​ദി​യി​ലും മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഒ​രു മു​ൻ​നി​ര ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ​പ്പി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ​പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​പ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സേ​വ​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റി​ലെ ദേ​ശീ​യ നി​ക്ഷേ​പം, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്​ സം​യോ​ജ​നം, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ‘വി​ഷ​ൻ 2030’​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യം. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​​ന്റെ​യും മി​ക​വി​ന്റെ​യും സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GovernmentappsarabSaudi ArabiaDigital Services
    News Summary - Saudi's 'Tawakalna' wins award for best Arab government app
    Similar News
    Next Story
    X