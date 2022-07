cancel camera_alt സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ് By അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ തു​റ​ക്ക​ൽ Listen to this Article ജി​ദ്ദ: ഫ​ല​സ്​​തീ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്കും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​നും സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ അ​ബ്ബാ​സ്​ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​വ്വേ​റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ ​ബൈ​ഡ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബ്, ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജി​ദ്ദ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഫ​ല​സ്​​തീ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്കും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മാ​ണ് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്കും ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേ​മി​നെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഉ​റ​ച്ച​തും ക​ഴി​വു​ള്ള​തു​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള​ കൃ​ത​ജ്ഞ​ത​യും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു.

ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ത് സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും അ​റ​ബ് സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യും സൗ​ദി​യു​ടെ മു​ൻ​നി​ര പ​ങ്ക് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പ​റ​ഞ്ഞു Show Full Article

News Summary -

Saudi's Strong Position with Palestine: For King and Crown Prince Mahmood Abbas said thanks