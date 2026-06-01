    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 8:22 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി സൗ​ദി വ​നി​ത​ക​ൾ

    സു​ര​ക്ഷാ-​ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം
    മ​ക്ക​യി​ൽ ഹ​ജ്ജ്​ വേ​ള​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​നി​ര​ത​രാ​യ സൗ​ദി വ​നി​ത​ക​ൾ

    മ​ക്ക: ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ, ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​നം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വു​മാ​യി സൗ​ദി വ​നി​ത​ക​ൾ പു​തി​യ ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ആ​ത്മീ​യ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക എ​ന്ന സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രാ​ൻ ഇ​വ​രു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വ​നി​ത​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷ രം​ഗ​ത്തി​െൻറ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വ​നി​ത സു​ര​ക്ഷ​വി​ഭാ​ഗം വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ‘മ​ക്ക റൂ​ട്ട്’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​വ​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, വി​ശു​ദ്ധ ഹ​റം പ​ള്ളി​യി​ൽ വ​നി​ത തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്രാ​ർ​ഥ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​രു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും വ​നി​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും സൗ​ദി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. മ​ക്ക​യി​ലെ​യും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ന​ഴ്സു​മാ​രും മ​റ്റ് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും ഇ​വ​ർ മി​ക​ച്ച മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, ത​ത്സ​മ​യ ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​നം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി വ​നി​ത​ക​ൾ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​ജ്ജ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ ഫീ​ൽ​ഡ് ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ലും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ഈ ​വ​നി​ത മു​ന്നേ​റ്റം, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​നെ​യും മു​സ്‌​ലിം​ക​ളെ​യും സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    News Summary - Saudi women make history in Hajj service
