Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Aug 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 6:58 AM IST

    സൗ​ദി വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​സ​വ നി​ര​ക്ക് കു​റ​യു​ന്നു, 36 ശ​ത​മാ​നം അ​വി​വാ​ഹി​ത​ര്‍

    സൗ​ദി വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​സ​വ നി​ര​ക്ക് കു​റ​യു​ന്നു, 36 ശ​ത​മാ​നം അ​വി​വാ​ഹി​ത​ര്‍
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഗ​ര്‍ഭ​ധാ​ര​ണ​വും പ്ര​സ​വ​വും കു​റ​യു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​നി​ത​ക​ളി​ല്‍ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​ക​വും ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​സ​വി​ക്കാ​ത്ത​വ​രാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 36 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി. വ​നി​ത​ക​ളി​ല്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും കു​ടും​ബാ​സൂ​ത്ര​ണ രീ​തി​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഗ​സ്റ്റാ​റ്റി​ന്‍റെ പു​തി​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    15നും 49​നും ഇ​ട​യി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ 52.8 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​സ​വി​ക്കാ​ത്ത​വ​രാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​പ്രാ​യ​മു​ള്ള വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ലും കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. 54.5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വി​വാ​ഹനി​ര​ക്ക്. ഇ​വ​രി​ല്‍ കു​ടും​ബാ​സൂ​ത്ര​ണ രീ​തി​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 31.1 ശ​ത​മാ​ന​വും കു​ടും​ബാ​സൂ​ത്ര​ണ രീ​തി​ക​ള്‍ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 68.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തേ പ്രാ​യ​ക്കാ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ലെ അ​വി​വാ​ഹി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം 35.8 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    വി​വാ​ഹ മോ​ചി​ത​രാ​യ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 4.3 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ധ​വ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 5.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ മൊ​ത്തം ഫെ​ര്‍ട്ടി​ലി​റ്റി നി​ര​ക്ക് ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും സ്വ​ദേ​ശി വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലെ നി​ര​ക്ക് 2.7 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. 15നും 18​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പ്രാ​യ​ത്തി​ല്‍ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​കു​ന്ന വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Saudi women have low fertility rates, 36 percent are unmarried
