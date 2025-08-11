Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    11 Aug 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:51 AM IST

    ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ര്യ മാ​ത്ര​മ​ല്ല... നൂ​റ​യ്ക്ക്, ത​ഖ്‌​രീ​ദ് ക​ര​ളി​ന്റെ ക​ഷണംത​ന്നെ​യാ​ണ്

    ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ര്യ​ക്ക് ക​ര​ളി​ന്റെ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​കു​ത്തു​ന​ൽ​കി സൗ​ദി വ​നി​ത​യു​ടെ മാ​തൃ​ക
    ത്വാ​ഇ​ഫ്: ഭ​ർ​ത്താ​വ് ര​ണ്ടാ​മ​ത് വി​വാ​ഹം ചെ​യ്താ​ൽ പി​ന്നീ​ട് അ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ദ്യ ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ടാം ഭാ​ര്യ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വു​മെ​ല്ലാം വ​ഴ​ക്കും വ​ക്കാ​ണ​വും കൂ​ടി ക​ഴി​യു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ണാ​റു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് വി​വാ​ഹം ചെ​യ്ത ര​ണ്ടാം ഭാ​ര്യ​ക്ക് ത​ന്റെ ക​ര​ളി​ന്റെ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും ദാ​നം ചെ​യ്ത് മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മാ​ജി​ദ് ബ​ൽ​ദാ​ൻ അ​ൽ​റോ​ഖി എ​ന്ന സൗ​ദി പൗ​ര​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭാ​ര്യ​യാ​യ നൂ​റ സാ​ലിം അ​ൽ​ഷ​മ്മാ​രി. മാ​ജി​ദ് ബ​ൽ​ദാ​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ര്യ​യാ​യ ത​ഖ്‌​രീ​ദ് അ​വ​ദ് അ​ൽ​സാ​ദി വൃ​ക്ക ത​ക​രാ​റി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നീ​ണ്ട​കാ​ല​മാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഇ​വ​ർ​ക്ക് ത​ന്റെ ക​ര​ളി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ സ്വ​മേ​ധ​യാ മു​ന്നോ​ട്ട് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മാ​ജി​ദ് ബ​ൽ​ദാ​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭാ​ര്യ നൂ​റ സാ​ലിം അ​ൽ​ഷ​മ്മാ​രി.

    ത​ന്റെ ഭാ​ര്യ ത​ഖ്‌​രീ​ദി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വൃ​ക്ക ത​ക​രാ​റി​ലാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ജി​ദ് ബ​ൽ​ദാ​ൻ അ​ൽ​റോ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ദി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ ഒ​രു വൃ​ക്ക ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 'ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യ്ക്കി​ടെ എ​നി​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ അ​ഞ്ചു കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല ഞാ​ൻ ത​ന്നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്' മാ​ജി​ദ് ബ​ൽ​ദാ​ൻ ആ​ദ്യ ഭാ​ര്യ നൂ​റ സാ​ലിം അ​ൽ​ഷ​മ്മാ​രി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്നെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ ത​ന്റെ ക​ര​ളി​ന്റെ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും ത​ഖ്‌​രീ​ദി​ന് ദാ​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു മാ​ജി​ദ് ബ​ൽ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നൂ​റ സാ​ലി​മി​ന്റെ ടി​ഷ്യു സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ ത​ഖ്‌​രീ​ദി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ട്രാ​ൻ​സ്പ്ലാ​ന്റ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    ‘ത​രി​ശാ​യ മ​രു​ഭൂ​മി​യെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ൾ മ​ഴ പോ​ലെ വ​ന്നു’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ദൈ​വ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്തി​നാ​യി ആ​ദ്യ ഭാ​ര്യ ന​ൽ​കി​യ സ​മ്മാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ജി​ദ് ബ​ൽ​ദാ​ൻ അ​ൽ​റോ​ഖി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും നി​സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യു​ടെ​യും അ​സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി പ​ല​രും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    Gulf News Saudi Arabia News
    News Summary - Saudi woman's example of dividing 80 percent of her husband's wealth with her second wife
